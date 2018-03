Prostituzione: “fidelity card” per clienti centri massaggi

Di:

(ANSA) – UDINE, 16 MAR -Ogni 10 prestazioni, una in omaggio. È lo sconto praticato per i clienti più affezionati dei centri massaggi previsto dalla “fidelity card”. È il sistema che avevano escogitato i gestori dei centri massaggi cinesi arrestati al termine dell’indagine dei Carabinieri di Palmanova (Udine). Il costo dei servizi variava dai 50 ai 300 euro, a seconda della prestazione fornita al cliente, che in molti casi arrivava fino al rapporto completo. Gli utenti dei centri, per lo più uomini ma anche un paio di donne, provenienti pure da fuori regione, pagavano la prestazione in contanti alla gestrice del centro massaggi.

Buona parte del denaro veniva versato in nero dai clienti, a fronte di ricevute che non superavano di solito i 20-30 euro. Le ragazze, tutte consenzienti, percepivano alla fine del mese circa il 50% dei compensi versati dai propri clienti. Alcune delle massaggiatrici sono state indagate a piede libero con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione. (ANSA).