Roma. Sorteggio poco fortunato (eufemismo) per le squadre italiane in Champions League. Replica della finale di Cardiff per la Juventus, con prima gara a Torino e ritorno a Madrid, e sfida al Barcellona di Messi per i giallorossi di Di Francesco. Nelle altre gare: il Bayern Monaco pesca il Siviglia di Montella, il City di Guardiola il Liverpool di Klopp. Gli accoppiamenti — Questi i verdetti delle palline di Nyon, estratte da Andriy Shevchenko (la prima squadra gioca l’andata in casa): Barcellona-Roma, Siviglia-Bayern, Juve-Real Madrid, Liverpool-Manchester City. Sorteggio Champions: Juve e Roma contro Real e Barcellona ultima modifica: da

