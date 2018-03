Stroppa: “Contro il Cesena per fare punti”

Di:

“Dispiace per come è andata a Perugia, per come poteva andare, ci teniamo la prestazione, domani è una partita importante, dobbiamo avere determinazione, cattiveria e maggiore attenzione per far venire fuori le qualità di tutta la mia squadra che sta lavorando molto bene, in questo momento, poi, fare risultato contro il Cesena vale doppio”. Parte dalla sfortunata gara di Perugia, Mister Stroppa, per presentare, alla stampa, il match in programma domani sera, allo Zac, contro il Cesena, diretta concorrente dei rossoneri.

A proposito dell’avversario, l’allenatore del Foggia spiega: “Affrontiamo una formazione che nelle ripartenze ha una caratteristica importante e che ha giocatori di spessore, noi li affronteremo senza frenesia, essendo pazienti e lavorando come sappiamo per fare nostra la partita”.

Area Comunicazione Foggia Calcio