CARABINIERI NOTTE

Foggia. A Peschici, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato il 51enne Pasquale D’Ambrosio. L’uomo è stato sorpreso e bloccato dai Carabinieri mentre stava tagliando alberi di cerro e di leccio in località “Petassa” di Peschici, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano. Sul suo pick up i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato circa 15 quintali di legna già tagliata, oltre a un’accetta e una motosega utilizzate per l’attività delittuosa. D’Errico, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari nella propria abitazione. Tagliava alberi di cerro e leccio a Peschici, arrestato 51enne ultima modifica: da

