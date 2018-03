Troia. Comune mette “alla berlina” gli incivili dei rifiuti

Di:

Troia. Un appuntamento settimanale sulla pagina Facebook del Comune di Troia (https://www.facebook.com/comunetroia), dedicato a tutti coloro i quali pensano di farla franca macchiandosi di episodi di inequivocabile inciviltà. Queste le premesse con cui è partita da ieri sera la pubblicazione settimanale dei video del sistema di videosorveglianza cittadino, diffuso capillarmente a Troia, con le riprese di quanti abbandonano rifiuti ed immondizia per strada.

“In un Paese virtuoso come il nostro, per la differenziata e per l’attenzione alla raccolta, non transigo rispetto a quanti (pochi) dimostrano la loro inciviltà abbandonando rifiuti e quant’altro per strada” riferisce il primo cittadino troiano, il sindaco Leonardo Cavalieri “Siamo una cittadina particolarmente attenta e virtuosa rispetto al tema della differenziata, grazie ad una popolazione sensibile a tali tematiche a all’instancabile impegno del mio assessore all’ambiente, Antonella Capozzo, quotidianamente in prima linea per la tutela del territorio e dell’ambiente.

Per questo motivo, a maggior ragione, ogni settimana sarà pubblicato un nuovo video, punizioni esemplari per gli incivili, così come previsto, con sanzioni importanti”. La condotta di pochi non potrà macchiare l’orgoglio di quella maggioranza di popolazione troiana che da anni conferma la propria attenzione per l’ambiente e la raccolta differenziata dei rifiuti, permettendo alla cittadina dei Monti Dauni di riconfermarsi ogni anno “Comune Riciclone” nelle classifiche stilate da Legambiente, attestandosi nel 2017 con una percentuale di raccolta differenziata superiore al 70%.