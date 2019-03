Alla guida di una moto insulta i carabinieri: arrestato 30enne di San Severo

Di:

San Severo, 16 marzo 2019. I militari della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di San Severo hanno tratto in arresto per resistenza a P.U. Bonaventura Luigi Ermanno, cl. ’89, pregiudicato del posto.

Nella tarda serata di ieri, in pieno centro cittadino, una pattuglia di Carabinieri, precedentemente chiamati anche da alcuni cittadini infastiditi e preoccupati dal suo comportamento, hanno intercettato Bonaventura mentre, in sella ad una moto da enduro di grossa cilindrata, effettuava pericolose manovre in velocità, zigzagando tra le auto intrappolate nell’intenso traffico della movida urbana. Intimatogli di fermarsi, Bonaventura ha reagito con un atteggiamento di sfida ai Carabinieri, ostentando anche gesti oltraggiosi.

I militari, non potendo escludere che il giovane fosse armato e volesse garantirsi la fuga dopo aver consumato una rapina, si sono posti al suo inseguimento, fino a quando, una decina di minuti più tardi, Bonaventura ha impattato contro un palo dell’illuminazione a circa 100 km/h, terminando la propria folle corsa. Una volta bloccato, dopo avergli fatto prestare le cure del caso da personale medico, dato che nell’impatto con il palo si era provocato numerose escoriazioni, l’esaltato è stato dichiarato in arresto per resistenza a P.U..

Il motoveicolo è stato poi sequestrato per mancanza della copertura assicurativa, mentre l’arrestato, dopo essere stato sanzionato per le gravi inosservanze delle modalità di guida dei motocicli e per la circolazione non commisurata alle situazioni ambientali, è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.