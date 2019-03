Di:

Manfredonia, 16 marzo 2019. Domenica 17 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso Piazza del Popolo in Manfredonia, a cura della deputata del Movimento 5 Stelle, Francesca Troiano, verrà allestito un banchetto/gazebo informativo sull’evento “ReddiTour – Reddito di Cittadinanza” del Movimento 5 Stelle, che si terrà in data 23 Marzo 2019 alle ore 18.00 presso l’Auditorium Cristiano Serricchio (Palazzo Celestini) Corso Manfredi n.24 – Manfredonia (Fg), organizzato dal Movimento 5 Stelle e vedrà la partecipazione dell’On. Francesca Troiano, dell’On. Marialuisa Faro e del Senatore Ruggiero Quarto,