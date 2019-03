Grassadonia: “Compatti per il Foggia”

Di:

“Siamo contenti del ritorno di Grassadonia e siamo convinti che con lui potremo raggiungere la salvezza”. Lucio Fares ha aperto con parole rassicuranti la conferenza stampa che ha sancito il ritorno sulla panchina rossonera di Gianluca Grassadonia, come rassicuranti sono state le parole riguardanti la situazione societaria: “Stiamo lavorando per risolvere tutti i problemi societari, ora, però, dobbiamo pensare alla gara di domani, delle altre cose ne riparleremo il 19”. Poi è toccato a Mister Grassadonia che ha voluto fare subito una premessa: “Non voglio parlare del passato, voglio solo che ci sia compattezza perché così potremo arrivare all’obiettivo. Io sono qui per costruire, il mio pensiero l’ho detto prima della gara di Livorno. Che Foggia trovo? Un Foggia forte, mancano 9 partite e ne dobbiamo vincere almeno 5. I ragazzi? Ho trovato una squadra vogliosa che si è messa a disposizione. È bastato poco per ritrovare certi automatismi”. Poche parole sull’avversario di domani, quel Cittadella i cui ultimi risultati lo pongono tra le squadre più in forma del momento: “Loro hanno un buon collettivo, sono guidati da un buon allenatore, ma noi abbiamo bisogno di punti e soprattutto abbiamo bisogno del nostro pubblico. Saranno determinanti i primi minuti, l’approccio alla gara. Cosa mi aspetto dal pubblico? Domani non gioca Grassadonia, gioca il Foggia, dobbiamo essere tutti uniti per il Foggia”.