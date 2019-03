Di:

L’A.C. rinnova per il triennio 2019-2021 le convezioni con le scuole dell’infanzia paritarie.

L’Amministrazione Comunale ha inteso rinnovare le convenzioni con le scuole dell’infanzia paritarie della città per il triennio 2019-2021. A seguire l’iter procedurale sono stati per conto del Comune di San Severo l’Assessore alla Pubblica Istruzione avv. Simona Venditti ed il Dirigente ad Interim Area II dott. Giuseppe Longo.

La convenzione, che avrà durata triennale, interessa le seguenti scuole della città: Suore Sacramentine di Bergamo, Suore Discepole di Gesù Eucaristico, Arcobaleno’s School, Fondazione Onlus “M. Trotta”.

“Si tratta di istituti scolastici – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore Venditti – che operano efficacemente sul nostro territorio da molti anni e che bene si integrano, implementando e completando l’offerta educativa-istruttiva delle istituzioni scolastiche statali. Nel corso dell’incontro avvenuto a Palazzo Celestini abbiamo ribadito con i dirigenti ed i rappresentanti delle scuole l’importanza del ruolo rivestivo da questi istituti e, nel contempo, l’impegno da parte della nostra istituzione al fine di non far mancare il sostegno della Pubblica Amministrazione anche per il prossimo triennio”.

San Severo, 15 marzo 2019

