Lega Zapponeta, nominato il commissario cittadino

La Lega di Capitanata si struttura anche a Zapponeta. È Andrea Caroppo, segretario regionale della Lega, che in data odierna ha nominato commissario cittadino Salvatore Cerasuolo, fedelissimo del Vice Sindaco, Vincenzo Riontino. La Lega di Zapponeta, con 4 consiglieri comunali, ex amministratori e tanti militanti, si pone sicuramente come prima forza politica e trainante del governo cittadino. Governo cittadino che è la prova concreta di un’amministrazione del fare e che è impegnata ogni giorno alla risoluzione dei problemi e allo sviluppo del territorio.

“Mi preme ringraziare il segretario regionale Andrea Caroppo per la fiducia accordatami, e l’amico e vice sindaco Vincenzo Riontino che ci ha tenuto tanto acché io coordinassi una squadra forte come quella presente a Zapponeta – ha dichiarato Cerasuolo, che ha fatto sapere: “Ci faremo promotori di iniziative volte alla sicurezza del nostro paese, a partire dal tema degli stranieri irregolari: spingeremo gli organi preposti a tenere sotto controllo questi probabili fenomeni che devono essere combattuti in modo determinato e netto”.

A brevissimo, insieme alla designazione del direttivo, ci sarà l’apertura della prima sede cittadina della Lega che raccoglierà l’entusiasmo e la voglia di partecipare di tutti quei cittadini che credono nell’azione politica del nostro ministro Matteo Salvini.

LEGA – SALVINI PREMIER di Zapponeta