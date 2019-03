Medicina: come entrare senza test

Di:

Il sogno di molti studenti è quello di iscriversi alla facoltà di Medicina e diventare medici. Questo sogno, però, molto spesso non diventa realtà, poiché non si riesce a superare il test di medicina. Come tutti sanno, infatti, per accedere alla facoltà di medicina è necessario affrontare un test di ingresso, considerato tra i più difficili da superare e caratterizzato da un’affluenza che negli ultimi anni sta toccando picchi sempre più elevati. Sul punto, infatti, è bene sapere che mentre le università private sono libere di scegliere in autonomia le data e le modalità del proprio test di ingresso, la data del test di ingresso per entrare in medicina nelle università pubbliche è soltanto una su tutto il territorio nazionale.

