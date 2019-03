“Tante famiglie foggiane in difficoltà, per questo ho accettato la sfida”

Di:

Foggia, 16 marzo 2019. Il candidato sindaco del centrosinistra Pippo Cavaliere , insieme al Pd, riparte dal welfare e dai bisogni di tanti cittadini, una mission che esprime così: “Ho avuto la consapevolezza delle difficoltà in cui versano tante famiglie e ho accettato la sfida. Alla fine del cammin di nostra vita ognuno di noi farà un bilancio e sarà positivo nella misura in cui ognuno di noi sarà stato in grado di dare qualcosa alla collettività. Io ho speso 24 anni della mia vita nel volontariato”.

La prima volta al circolo del Pd di via Matteotti insieme ai rappresentati del terzo settore e al segretario cittadino Davide Emanuele, si è parlato, anche, di piano sociale di zona: “La gestione politica comunale è stata deficitaria- ha detto Emanule- c’é bisogno di un cambio culturale, non di assistenzialismo ma di politiche sociali che creano rete. Noi vogliamo proporre una campagna di ascolto per recepire istanze e costruire il welfare con chi opera nel settore”. Roberto Lavanna, sociologo, ha esordito citando Greta e il giorno dedicato al clima: “Questa ragazza è un punto di partenza per creare una città migliore. Il piano sociale dovrebbe essere recuperabile via web ma sono riuscito comunque ad averlo. Ci dice che il terzo settore ne è stato attore e protagonista, ecco io spero in un città più bella”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 16 marzo 2019

