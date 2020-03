Farmacia Serratì Manfredonia “Voci diffamanti sul nostro personale”

, 16 marzo 2020. Comunicazione di servizio della “ Farmacia Serratì dott. Eugenio ” di: “Sta circolando una voce infondata circa contagi nel nostro personale. SMENTIAMO CATEGORICAMENTE, la nostra Farmacia ha adottato già da 15 giorni dispositivi di sicurezza per la tutela degli operatori e dei pazienti. Facciamo presente che queste voci, incontrollate ed infondate, si stanno diffondendo per creare dispregio alla farmacia e a tutto il personale. Sempre più presenti per le vostre esigenze“.

In giornata un’analoga denuncia, relativamente al Coronavirus, di un titolare di autoscuola di Manfredonia.