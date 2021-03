Antiche tradizioni sipontine – Risipola

Antica usanza della comunità sipontina era di far ungere il sangue della talpa (talpunére) ammazzata sulle mani dei bambini primogeniti (in particolare sulla mano destra); in questo modo esse acquistavano doti terapeutiche. Quando un familiare o un conoscente era colpito dalla risipola (gonfiore: resipele) si chiamava il bimbo terapeuta ad accarezzare lentamente la parte malata con la mano (passé a méne).Dopo alcuni interventi la parte malata guariva.

Altro uso, specie nell’area garganica, era quello di porre sulla parte malata, e strofinarli leggermente degli oggetti d’oro e di argento.

“Resipele addica sté?”

Véche nd’all’ossere d’i cristjéne

Pe ffarle chjange e llagremé.”

“Resipele abbutte e ccamine,

ne mme facènne truvé da lla ruvine”.

“Risipola dove stai?”/ “Vado nelle ossa delle persone,/ per farle piangere e lacrimare”/- “Resipola sgonfiati e cammini/ non mi far trovare nella rovina”.

Ore e arginde:

a resipele

ne nn’ji ninde

Oro ed argento/ la risipola/ non è niente (e si passa l’oggetto d’oro o d’argento sulla parte malata)