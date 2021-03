AstraZeneca, Lopalco “No a rallentamenti nelle vaccinazioni”

Bari, 16/03/2021 – (gazzettamezzogiorno)«Siamo in un momento in cui un rallentamento» della campagna vaccinale «non possiamo permettercelo”: lo ha detto l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia, intervenendo all’Aria che tira su La7. «Si sta parlando di eventi avversi – ha proseguito – ma nessuno pensa che in piena pandemia una persona che non viene vaccinata oggi, oggi stesso ha probabilità di infettarsi. Sono casi possibili da coronavirus che non stiamo prevenendo non vaccinando oggi. L’emotività in queste scelte non deve avere spazio, esistono i numeri. E’ un problema comunicativo importante, anche perché un cittadino non riesce a capire se il blocco è stato determinato da una scelta di un ministro o di un organo come Aifa o come Ema, sa soltanto che un vaccino non è più utilizzato. Questa confusione dal punto di visto comunicativo mina alle radici tutta la campagna vaccinale, mina fiducia nella vaccinazione e non possiamo permettercelo». (gazzettamezzogiorno)