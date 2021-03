Astrazeneca, Speranza “Stop vaccino deciso dopo dati Germania”

Bari, 16/03/2021 – (adnkronos) Lo stop al vaccino AstraZeneca in Italia è arrivato dopo una valutazione dei dati dell’agenzia sui vaccini della Germania. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza spiegando che la sospensione temporanea e in via precauzionale “è emersa a seguito di una valutazione dell’istituto tedesco per i vaccini, il Paul-Ehrlich-Institut”. “C’è stato un confronto prima a livello tecnico fra i direttori delle agenzie nazionali e poi un confronto di natura politica tra i ministri della Salute che ha portato a una misura di natura esclusivamente precauzionale”, ha riferito rispondendo alle domande del direttore del ‘Corriere della Sera’, Luciano Fontana, durante l’online Talk Sanità organizzato da Rcs Academy, sul tema ‘Strategie per la riforma del sistema e vincere la pandemia’.(adnkronos)