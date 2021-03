Bordo “Presenterò emendamento su obbligo vaccinale per sanitari”

Manfredonia, 16/03/2021 – Ad oggi nel merito nulla è stato previsto: nessun obbligo impone agli italiani, neanche a coloro che lavorano accanto ai malati, di sottoporsi al vaccino. Ma da più parti si chiede di modificare la norma. Sul tema è intervenuto il deputato dem Michele Bordo, che ha annunciato la presentazione di un emendamento al decreto con le nuove restrizioni anti Covid per rendere obbligatorio il vaccino per i sanitari. “Ritengo che per alcune categorie – dice ad HuffPost – come per l’appunto medici ed infermieri, sia necessario, anche e soprattutto per mettere in sicurezza le persone che questi hanno in cura. Che non devono essere sottoposte al rischio di contrarre il Covid. I sanitari – conclude – dovrebbero essere i primi ad attuare le accortezze utili a preservare il diritto alla salute. E certamente chi tra loro non si vaccina non lancia un messaggio positivo”