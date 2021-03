Cagnano Varano, dopo molti anni ritorna la Guardia Medica a Capojale

Cagnano Varano, 16 marzo 2021. Per la prossima stagione estiva, l’ASL di Foggia ha autorizzato l’istituzione di una sede di Guardia Medica in località Capojale, particolarmente utile in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. La struttura sarà in grado di prestare le prime cure assistenziali, in caso di necessità, ai vacanzieri presenti sulla costa e nelle frazioni e Comuni vicini.

Entusiasmo da parte del sindaco Michele Di Pumpo che ha riportato la notizia: “Importante risultato per la sanità a Cagnano Varano”.