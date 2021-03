Camion da Foggia con 10mila conigli si rovescia sulla A14

Teramo, 16/03/2021 – Una scena davvero fuori dal comune si è prospettata agli agenti della Polizia Stradale inviati dal Centro Operativo di Pescara ieri sera, intorno alle 19 nel territorio ricadente del comune di Atri. Il rimorchio di un autoarticolato, proveniente da Foggia e diretto a Cesena, trasportante circa 10 mila conigli, si è sganciato dalla motrice e si è parzialmente rovesciato sulla carreggiata: la corsia dell’autostrada si è riempita di bestiole che correvano in tutte le direzioni. Nel frattempo, una vettura che sopraggiungeva ha tamponato il rimorchio sganciato ed uno degli occupanti si è ferito in modo non grave. Sul posto quattro pattuglie della Polizia Autostradale per chiudere l’autostrada e disporre l’uscita obbligatoria a Pineto, dalle 19.40 e due veterinari della Asl a cui spetterà il compito di recuperare e ricoverare gli animali trasportati.