Covid Puglia, insegnante in coma da 2 giorni dopo vaccino AstraZeneca

Bari, 16/03/2021 – Tiziana ha 42 anni, vive a Bari ed è insegnante sposata con due figli e da due giorni è in coma al Policlinico di Bari, dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, circa 10 giorni fa. A rivelare la notizia, come riporta Telenorba, è la sorella della donna Daniela che, secondo quanto riferisce, avrebbe accusato alcuni malesseri fino all’emorragia celebrale e all’aspirazione dei trombi per via endoscopica. La donna è molto grave dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico durato circa circa 6 ore. Secondo il racconto della sorella, l’insegnante avrebbe fatto presente della sua alterazione genetica che la predisponeva alla formazione di trombi in caso di somministrazione di farmaci, prima della somministrazione del vaccino ma le sarebbe stato risposto di non preoccuparsi.