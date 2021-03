“Decreto sblocca cantieri: per la Capitanata luci e ombre”

Foggia, 16.03.2021. “Il M24A-ET Circolo Tavoliere Monti Dauni di Foggia esprime la sua parziale soddisfazione per il parere favorevole espresso, con alcune condizioni, sull’Atto del Governo n. 241 (ex 236). Sono 58 le opere infrastrutturali da commissariare nell’atto, votato lo scorso 10 marzo dalle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni).

Nello schema di DPCM sono ricomprese alcune opere sbloccate in Capitanata da noi segnalate sia in videocall effettuata il 16. 11 u.s., alla quale sono stati invitati tutti i parlamentari del territorio, che con nota scritta dal circolo M24A-ET foggiano in data 18.11.20 – dichiara il referente provinciale Raffaele Cariglia – come la SS 89 Garganica o nuove come la SSV da Vico a Vieste e poi fino a Mattinata.

Non possiamo non far rilevare che però rimaste fuori, incomprensibilmente, dall’elenco altre opere ferroviarie da commissariare per la linea AV/AC NA-BA come le seguenti: la 2^ Stazione AV con gli interventi di sistema correlati, previsti dalle Delibere n. 13/2017 e n.156/2018 del C.C. di Foggia, ed il sottoprogetto 2 per l’elettrificazione della ferrovia Potenza-Foggia finanziato da oltre 15 anni dal FSC. Entrambe utili, per aumentare la coesione territoriale e rendere più accessibile la Capitanata con la rete TEN-T, e rispondenti ai criteri previsti dalle norme e dalle condizioni poste”.

Passando alla valutazione degli interventi infrastrutturali dell’A.G. n. 241 (ex 236) del 20.01.2021 risultano inadeguate le caratteristiche tecniche delle opere stradali relative alla Tangenziale ovest di Foggia, che ha subito anche un definanziamento di 70 mln nel 2020, e per il tratto Foggia-San Severo della SS 16. Per queste due opere infatti, per garantire l’indispensabile maggiore sicurezza e l’eliminazione della strozzatura esistente con il tratto già adeguato a sud della SS. 16 Foggia, in considerazione dei rilevanti flussi di traffico (pesante e leggero – locale e passante) e per i numerosi incidenti anche mortali registrati, risulta essere indispensabile, come finanziato per altre opere similari, effettuarne la realizzazione con la stessa tipologia del tratto Cerignola-Foggia e cioè: 2 corsie per senso di marcia, carreggiate separate con spartitraffico centrale e complanari per il traffico locale. Inoltre è da prevedere nel progetto per la Tangenziale ovest di Foggia anche uno sottopasso stradale all’altezza della ortogonale con la pista dell’Aeroporto “Gino Lisa” come già realizzato a Forlì.

Dal Circolo foggiano fanno sapere che l’aver raggiunto questo primo parziale obiettivo rispetto alle opere segnalate e sbloccate del ciclo di programmazione F.S.C. 2014-2020, nonostante le puntuali segnalazioni al riguardo delle 4 opere trascurate finora, sia a livello locale e che a livello nazionale, come quelle oggi sbloccate, che ciò non comporterà l’abbandono dell’azione di denuncia ma che, al contrario, rafforzerà la volontà di non demordere. Infatti, oltre ad allegare al presente comunicato il testo della email del 28.01.21 u.s. inviata ai parlamentari, dal circolo foggiano che fa riferimento allo scrittore e giornalista Pino Aprile, presidente del M24A-ET, preannunciano la realizzazione di altre iniziative sulla questione come ad esempio la indizione di una petizione popolare e manifestazioni, subito dopo il lockdown, a riprova di un Mezzogiorno mai più prono.

“Riteniamo essenziale visto che sono state già individuati altri 28 interventi infrastrutturali, la maggior parte non nel Mezzogiorno, da inserire in un prossimo DPCM entro il 30.06.2021, il M24A-ET foggiano insiste –afferma il segretario Pasquale Cataneo –sulla necessità di chiedere rispettivamente le inclusioni per le due opere ferroviarie finora escluse per ridurre i tempi di realizzazione e le due modifiche progettuali delle caratteristiche tecniche della Tangenziale ovest foggiana e del tratto della SS 16 Foggia-San Severo da tipologia C1 a B1 con complanari per il traffico locale. A tal riguardo, con riferimento alle condizioni poste nel parere parlamentare del 10.03. u.s. ai punti 1), 3), 5) e 6), prospetteremo nuovamente ai rappresentanti istituzionali parlamentari foggiani, delle Regioni Puglia e Basilicata nonché ai Sindaci dei territori interessati, con una nota a mezzo PEC, di impegnarsi in merito. Nel frattempo i cittadini ed il sistema produttivo locale – chiosa il politico foggiano – attraverso le informazioni mediatiche sapranno a chi attribuire le responsabilità, positive o negative, di queste sollecitate risposte/azioni, da noi effettuate in modo propositivo, sia per evitare l’esclusione immotivata dall’elenco delle opere da commissariare prima citate (A.G.241), purtroppo parzialmente disattesa, che sull’ultima possibilità legata al nuovo DPCM”.

Ufficio stampa M24A-ET Circolo Tavoliere Monti Dauni di Foggia

Alla c.a. dell’On………

in riferimento all’oggetto e alle nostre pregresse segnalazioni, anche nella videoconferenza del 16.11.20 e nella successiva documentazione del 18.11.20 inviata al suo indirizzo istituzionale, con la presente nota lo scrivente M24A-ET Le comunica quanto segue:

1) l’atto AC 236, seppur parzialmente positivo in quanto recepisce molte delle opere da noi M24A-ET segnalate sbloccandone alcune, risulta con ombre e contraddizioni a causa o di caratteristiche progettuali e risorse non adeguate o di mancata inclusione per altre, altrettanto importanti e rispondenti similarmente alle caratteristiche previste dall’art. 1 del DPCM. Nell’elenco attuale ex art. 4, DL 32/ 2019 invece ci sono opere completate, già in esercizio e ancora da commissariare!

2) Andando con ordine si sintetizzano i punti critici:

Sulle infrastrutture stradali

a) le criticità riguardano la classificazione del DM 05.11.2011 con tipologia, caratteristiche di adeguamento e risorse previste dai seguenti interventi.

– SS. 16 tratto Foggia-San Severo: la tipologia prevista è C1, Strada Extraurbana Secondaria “con una corsia per senso di marcia e, dopo attento studio, eventualiviabilità complanari e/o di servizio per alleggerire il traffico attuale…..”

– Tangenziale ovest Foggia: la tipologia prevista è C1, Strada ExtraurbanaSecondaria, con una corsia per senso di marcia “con lavori di manutenzione straordinaria….”. Su tale opera, nel 2020, si è registrato un definanziamento di circa

70 milioni di euro e la declassificazione della tipologia di intervento previsto. Risulta essere inoltre necessario prevedere soluzioni tecniche, come quella utilizzata all’aeroporto di Forli, per permettere un ulteriore allungamento della pista dell’aeroporto di Foggia.

Eppure anche questo fine settimana è stato tragico per gli incidenti stradali. Niente. Per i due suddetti tratti nessun potenziamento. Nessun innalzamento dello standard prestazionale e di sicurezza mediante una nuova sezione di “tipo B”, Strada Extraurbana Principale con carreggiate separate e più corsie per senso di marcia. Così è destinata a rimanere la strozzatura con la stessa strada nel tratto Foggia –Cerignola, presente a sud con doppia corsia per senso di marcia, carreggiate separate, spartitraffico e complanari.

Sulle infrastrutture ferroviarie le criticità sono le seguenti.

– CIS Itinerario Napoli- Bari : mancata inclusione della stazione AV Foggia-Cervaro CUP J24C20000000009 e gli interventi di sistema correlati previsti dalle Delibere consiliari n. 13/2017 del Comune e n. 11/2018 della Provincia di Foggia, utili alla realizzazione del Hub intermodale con la connessione ferroviaria dell’aeroporto Gino Lisa alla rete TEN T, invece c’è al punto 6) il Raddoppio Cervaro – Bovino già attivato a giugno 2017 con i costi;

– CIS direttrice Napoli-Bari: mancata inclusione dell’ammodernamento ed elettrificazione della Foggia-Potenza, prevista dal ciclo 2007-2013 con CUP J19B12000040001.

Tale segnalazione con un auspicato e autorevole intervento in merito per evitare che, ancora una volta in Puglia le strade, a sud, le tangenziali siano anche a tre corsie per senso di marcia e con spartitraffico centrale innalzandone qualità e sicurezza per gli utenti mentre al nord, in Capitanata, siano ancora ad una sola corsia e senza spartitraffico.

Sul versante ferroviario invece lasciar ancora che tutti i pugliesi ed i lucani impieghino ancora con i treni più tempo per andare e tornare da Napoli/Roma anche in presenza di opere che, con un positivissimo rapporto costi/benefici, pur rispettando pienamente le previsioni e degli obiettivi strategici del CIS della direttrice ROMA/NAPOLI-FOGGIA-BARI-TARANTO-LECCE sono inspiegabilmente state escluse.

Come M24A-ET come lei ben sa abbiamo sollecitato e collaborato con Lei e con gli altri parlamentari per cercare di smuovere lo stallo precedente. Per non essere corresponsabili di queste strane ed immotivate sviste o, peggio ancora, scelte mirate che sono deleterie per 4,5 milioni di residenti in Puglia e Basilicata e per i nostri cittadini che muoiono, purtroppo, sulle strade della nostra terra siamo a chiedere un Suo immediato ed autorevole intervento anche con gli altri parlamentari foggiani.

Si resta in attesa di un Suo cortese riscontro, stesso mezzo, nel contempo La ringraziamo per l’attenzione che vorrà dedicare alla problematica.

M24A-ET Circolo Tavoliere Monti Dauni di Foggia