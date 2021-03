Foggia. “AM Service allo sbando. Preoccupati per il futuro dei 50 dipendenti”

Foggia, 16 marzo 2021. “Per salvaguardare il futuro dell’intera azienda e degli oltre 50 dipendenti chiediamo che sia fatta piena luce, al più presto, sulla intera gestione della AM Service S.r.L. Da troppo tempo, purtroppo, l’azienda naviga a vista e senza una guida”.

Il grido d’allarme è di Egidio Ondretti e Paolo Caldarulo segretari generali di Femca Cisl e Filctem Cigil di Foggia.

“Nella AM Service S.r.l. sono presenti due C.C.N.L. e la nostra grande preoccupazione è

rivolta ai lavoratori della sezione ‘Gas-acqua’ al quale fanno capo il settore energia degli

immobili comunali, il servizio integrato di manutenzione di tutti gli impianti tecnologici della

sede di via Gramsci, il servizio di portierato e il servizio impianti termici comunali per il così

detto ‘bollino energetico’.

Vorremmo venga fatta luce, al più presto, sulla intera gestione aziendale – continuano Ondretti e Caldarulo – dalla partecipazione ai corsi di formazione, ai contenzioni dei dipendenti (vedasi la delibera n.9 del Consiglio di Amministrazione dello scorso 5 febbraio), dagli affidamenti diretti, alle consulenze, alle spese mensili extra per gli straordinari ed il rimborso carburante e sul modus operandi degli spostamenti, degli incarichi e delle promozioni concesse o ‘predisposte’, al di fuori del tavolo sindacale e senza alcuna condivisione con le parti”.

Va ricordato che la Società AM Service S.r.l. esercita attività strumentali a favore del Comune di Foggia, occupandosi del servizio energia degli immobili comunali, del servizio integrato di manutenzione di tutti gli impianti tecnologici della sede comunale di via Gramsci, del servizio di portierato, dei servizi informatici e telematici per tutte le strutture e gli uffici comunali, della relativa formazione, della tenuta del patrimonio tecnologico e dei dati, delle riprese e della pubblicazione sul Web dei Consigli Comunali e della tenuta dell’Archivio Storico, con relativo servizio di archiviazione documentale corrente e storica.

“Concludiamo – aggiungono i segretari Ondretti e Caldarulo – dicendo che, poiché più volte si sono dovuti ingoiare ‘amari bocconi’ per ‘carenza di liquidità all’interno delle casse aziendali’, non vorremmo ricevere sorprese sensazionali trovandoci di fronte a concessioni o promozioni non spiegabili stante le preoccupazioni sui livelli occupazionali”.