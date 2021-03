Foggia, compagno consigliera comunale “Devi dire no a nuove telecamere”

Foggia, 16/03/2021 – (repubblica) “Potenziamento del sistema” “Di videosorveglianza?””Sorveglianza, e si amore mio”.”Non puoi scrivere no?” Sono le pressioni di Fabio Delli Carri, 43 anni, con precedenti per estorsioni, fatte alla compagna consigliera comunale di maggioranza affinché esprimesse parere negativo sulla bozza preparata dall’assessorato alla legalità del comune di Foggia che prevedeva interventi per migliorare la pubblica sicurezza. Per spiegare il perché il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi ha chiesto e ottenuto dal Ministero dell’Interno l’insediamento al comune di Foggia, della commissione d’accesso incaricata di verificare possibili condizionamenti della criminalità organizzata nella vita amministrativa, bisogna partire da un’inchiesta. E da un’intercettazione ambientale nel corso della quale la consigliera comunale spiega a Delli Carri alcuni progetti che il suo partito vorrebbe adottare per migliorare la sicurezza pubblica. (repubblica)