Genetista Università Foggia “Cosa succede con Astrazeneca”

Foggia, 16,03/2021 –(italiasalute) Alcune morti sospette sono alla base della decisione dei vari paesi europei di fermare la campagna vaccinale con AstraZeneca. In Italia, sono almeno 2 i casi di trombosi messi in relazione all’assunzione del vaccino pochi giorni prima dell’evento che ha portato al decesso dei pazienti, in entrambi i casi giovani uomini apparentemente sani.

Le autorità sanitarie tedesche hanno deciso di sospendere le somministrazioni per alcuni casi di una trombosi anomala caratterizzata allo stesso tempo da calo di piastrine e presenza di coaguli nel sangue.

Di norma, il calo delle piastrine è associato al problema opposto, ovvero a una fluidificazione del sangue esagerata, e quindi ad assenza di trombi. «Ma ci sono casi rari in cui le condizioni compaiono insieme, perché le piastrine vengono quasi tutte reclutate nei trombi», spiega Maurizio Margaglione, genetista dell’Università di Foggia e membro della Società italiana per lo studio dell’emostasi e della trombosi.

I casi riscontrati in Germania, ma anche alcuni pazienti in Norvegia e una donna morta in Danimarca, presentavano tutti questa rara condizione. «Trovare i segni di questi disturbi in un paziente o in una persona deceduta non è particolarmente difficile. Occorre un esame del sangue approfondito», spiega Margaglione. «È possibile vedere quale fase della coagulazione è coinvolta e farsi un’idea di cosa sia avvenuto».

Se l’ipotesi di un aumento delle probabilità di trombosi venisse smentita dall’Ema sulla base dei numeri in loro possesso, allora resterebbero due ipotesi, la prima delle quali è la presenza di impurità nelle fiale dei vaccini distribuiti. (fonte: italiasalute)