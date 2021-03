Giuseppe Matarese racconta la sua ultima esperienza a Sanremo (VIDEO)

È un ragazzo di Torremaggiore Giuseppe Matarese ed è un giovanissimo cantautore, tanto che i suoi diciannove anni li ha compiuti da poco, lo scorso 3 marzo, proprio nella città di Sanremo.

“GIUSEPPE PERCHÉ TI TROVAVI LÌ?”

“È stato grazie a Giuseppe Luigi Iannetti, lo showman televisivo pugliese, e grazie all’agenzia ‘La vetrina dei talenti’ di Daniele Morelli, che ho avuto l’onore di cantare presso casa Sanremo durante il contest di ‘Sanremo Unlimited’, ideato e fondato da Franco Ganci, il 4 ed il 5 marzo, portando i miei inediti. Ho provato una forte emozione esibendomi sul palco del Palafiori, soprattutto quando ho ricevuto il premio di riconoscimento. Nel contest si sono esibiti tanti giovani talenti provenienti da tutta l’Italia ed è stata un’occasione unica ed importante parteciparvi, in quanto ad essere valorizzati e consigliati ci ha pensato una giuria composta da produttori e case discografiche. L’emozione è stata forte, ma l’atmosfera era anche accogliente. Ho avuto modo così di portare la mia storia, le mie canzoni e soprattutto sono stato me stesso. Ho trovato inoltre l’armonia giusta per affrontare l’esibizione; di certo si tratta di una prova difficile, bisogna ammetterlo, ma che si può superare solo con determinazione. Sono onorato di aver portato la mia Torremaggiore, la mia terra e la mia Puglia lì, nella sala Luigi Tenco!“.

“QUALI SONO STATE LE TUE ESPERIENZE PASSATE?”.

“Ho già scritto molti testi ed ho pubblicato già un inedito su YouTube che si chiama ‘Assomiglia a te!’, disponibile anche su tutte le piattaforme digitali. Alla realizzazione della canzone hanno collaborazione Elisa Tantaro, Alessandro Russi e Salvatore Testa“.

“QUANDO È NATA LA TUA PASSIONE MUSICALE E CANORA?”.

“La mia passione nasce all’età di 6 anni, durante una festa con degli amici dei miei genitori. È stato lì che, per la prima volta, ho iniziato a cantare e ciò mi faceva stare bene. Poi, crescendo, alle medie sono iniziate le recite musicali e, a 13 anni ho iniziato a studiare canto sotto la guida di validi insegnanti. In questo momento sto proseguendo con impegno i miei studi di canto con la maestra Tina De Luca che mi sta aiutando a crescere ed a migliorare. Ho partecipato inoltre a molti concorsi nazionali e popolari”.

“QUALI SONO I TUOI PROGETTI FUTURI?”.

“Ho tanti progetti, tra cui uno è l’uscita di una mia prossima canzone, dal titolo ‘Perfetta così’. Il testo racconta della perfezione nascosta in ogni donna; quella perfezione che si trova in ogni singolo dettaglio. Per realizzare questa canzone ho avuto il piacere di lavorare con Chiara Romano e Guido Russi“.

E noi che ti ascoltiamo ed ascolteremo ti auguriamo di continuare a realizzare i tuoi sogni… intanto già ne hai conseguito uno grandioso come quello sanremese di cui gentilmente hai raccontato.

“… Non arrenderti e dimostra quello che vali / sorrisi perdendo con ogni ferita / quando l’amore ti ride una volta / non pensare sia finita perché / più il mondo cambia più assomiglia a te…”

(dal testo della canzone di Giuseppe Matarese “Assomiglia a te“)

A cura di Elisabetta Ciavarella, 16 marzo 2021