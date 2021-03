Lettera a San Giuseppe Il lavoro tra cristianesimo, marxismo e capitalismo

Caro San Giuseppe,

mi rivolgo a te usando alcune parole di Don Tonino Bello, modificandole e adattandole al nostro tempo. Egli, quando nel 1990 ti scrisse una lettera, si rivolse a te definendoti “l’uomo del silenzio” che consegni i tuoi pensieri, profondi come le notti d’Oriente, all’eloquenza dei gesti più che a quella delle parole. Da buon falegname, come fece lui, anche io ti vedo mentre lavori nella tua bottega, “luogo di ritrovo feriale degli umili”, tra trucioli che profumano di resina, mentre pialli il tuo legno senza alcuna fretta, perchè nella tua bottega le cose nascono lentamente, scandiscono il tempo ma hanno qualcosa che ha il sapore dell’eterno.

“Vecchi mestieri, dove sembra che la materia prima di una seggiola o di un vomere non sia tanto il legno od il ferro, ma il tempo imprigionato nella materia come l’anima nel corpo”.

Perché per te l’uomo lavora non solo per sostentamento, ma anche per partecipare all’opera del creatore. Col lavoro l’uomo si umanizza, si gratifica, realizzando la propria intelligenza e la propria creatività, a condizione però che lavori in condizioni esse stesse umane, senza sentirsi, come spesso purtroppo accade, espropriato o alienato.

“Oggi, purtroppo qui da noi di botteghe artigiane ne sono rimaste veramente poche. Al loro posto sono subentrate le grandi aziende di consumo: non si genera più con la passione di una volta”. Allo stupore è subentrato il calcolo e l’interesse. Si produce non per bisogno ma solo per profitto e soprattutto perchè le cose durino poco. “Oggetti belli, ma senz’anima, allineati, come degli elegantissimi mostriciattoli dalla vita breve, belli e perfetti, ma senza identità, lucidi, ma indistinti”. Non parlano perché non sono frutto di amore, non vibrano, perché nelle loro vene non ci sono più i fremiti del nostro ingegno e della nostra libera espressività.

Le cose sono cambiate radicalmente da quando è subentrato il capitalismo che ha comprato tutto, trasformando ogni cosa in pura merce e facendo del denaro lo strumento per eccellenza, dotato di un valore autonomo che non rimanda a null’altro se non alla quantità di beni con in quali è scambiabile. Più importante di tutto è diventato il capitale e non il lavoro, il quale, a sua volta è stato scorporato dalle persone che lo svolgono.

Il capitalismo ha comprato tutto: noi e le cose, i rapporti sociali e le istituzioni, i luoghi, il tempo. Perfino i sentimenti e gli affetti. Ha comprato anche il tempo non solo quello lavorativo, ma anche quello familiare. Ha comprato il presente e il futuro. Ha comprato il lavoro, i mezzi di produzione, le materie prime, spesso devastando ambienti incontaminati e creando squilibri demografici in alcune aree geografiche, depauperandole in modo quasi irreversibile.

Ha comprato anche i nostri desideri e i nostri bisogni manipolandoli e modificandoli in semplici capricci. Ma soprattutto ha comprato le mani e la braccia di chi aveva solo quello per campare. E comprando il lavoro ha comprato anche l’anima di chi lavora, prendendosi quel poco di tempo che ciascuno aveva per vivere, per amare, per campare. Ha comprato il tempo, le giornate, le settimane, i mesi, gli anni. Ha comprato anche la nascita dei nostri figli, la nostra prole, rendendoci, come si diceva una volta “proletari”.

Il tempo, scambiato come se fosse una materia, è diventato una merce dove chi lavora produce beni che non saranno mai suoi. Un filosofo famoso l’ha chiamata alienazione, e ha detto che il prodotto finale del proletario incorpora un valore non pagato. L’ha chiamato plusvalore che secondo lui deriva dal pluslavoro. Un eccesso di tempo che permette a chi ha il potere economico (chiamato capitale) di fare profitto sulla pelle di chi lavora da mattina a sera, vivendo con un salario che è solo la decima parte, se non di meno, di chi ha la proprietà di tutto.

E come ha detto don Tonino, “è proprio questa anemia di tempo che rende gelide le nostre opere. Questo è forse il sacrilegio più grave della nostra civiltà: la distruzione del tempo, e con esso, anche dell’amore, della fantasia, della bellezza, dell’arte. Abbiamo creduto che per fare un tavolo sia sufficiente il legno, dimenticando che per fare un tavolo invece ci vuole un fiore!” Il problema è che se non coltiviamo i fiori non ci sarà più legno. Abbiamo separato e contrapposto il valore dell’ambiente con la necessità di creare lavoro! Abbiamo contrapposto ecologia ed economia.

“Ma se oggi qui da noi di botteghe artigiane è rimasto solo qualche nostalgico scampolo, non è tanto perché non si genera più, quanto perché ormai non si ripara più nulla. Tutto deve essere consumato e nulla deve più durare. Da noi, quando un oggetto si è anche leggermente incrinato nella sua funzionalità, lo si mette da parte senza appello. Del resto se nelle sue viscere non racchiude un’anima d’amore, per quale scopo accanirsi a ridare la vita ad un corpo già nato cadavere? La nostra la chiamiamo perciò la civiltà dell’usa e getta!” E ciò non riguarda solo le cose, ma ahimè anche le persone!

Ma che c’è Giuseppe! Vedo che ti sei fermato col martello. “Sembra che tu stia provando pietà per noi. Altro che “usa e getta”, valicando davvero ogni limite, forse abbiamo invertito la frase in “getta e usa”, visto che siamo così abbietti da snaturare perfino l’intima essenza della carità, piegandola alla nostra libidine di possesso”. Senza sapere che chi possiede è a sua volta posseduto. E’ schiavo di ciò che produce. E anche se è libero fuori, non è libero dentro. Perché non è libero di donare. Di condividere. Di essere giusto!

Forse hai ragione. “Siamo proprio giunti a tale grado di perfidia, che pretendiamo di elevare a livelli di purezza i liquami delle nostre cupidigie. Traffichiamo persino le scorie del nostro egoismo, verniciamo di solidarietà gli scarti del nostro tornaconto, e con una oscena mascherata di gratuità ci illudiamo di riscattarci dal nostro interminabile inverno dell’amore”.

Ma che modo strano è il tuo modo di lavorare! Tu non lavori il legno. Tu lo accarezzi cicatrizzando le sue ferite. E’come se volessi dare forma alla sua bianca intimità. “Ora capisco perché non ci sono più botteghe artigiane: perché non c’è più tempo per la carezza. La tua mano quando tocca il ferro è come luce che trema sulle acque, sempre attento a compensare con un gesto di tenerezza il trauma della violenza”. Ci manca la profondità e la lungimiranza. Quel giusto distacco che dà valore alle cose che davvero contano.

E quando da vecchi guardiamo indietro, è troppo tardi per capire che la morte è come una tunica che non ha tasche. E’ anche troppo tardi per dare un senso a quella domanda che tuo figlio andava ripentendo ai suoi discepoli: “A che serve a un uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se medesimo?”(Mc 8,36).

“Quante carezze: con le palme della mano, con i pennelli, con le spatole, con gli occhi. Sì, anche con gli occhi, perché, ora che hai finito una culla, sei tu che non ti stanchi di cullarla con lo sguardo. Oggi purtroppo da noi, non si carezza più, si consuma solo, anzi si concupisce”.

Tutto questo nuovo modo di produrre ci ha cambiati dentro e fuori. Le mani che non sanno più donare, sono divenute artigli, mentre le braccia che non sanno più elevarsi per pregare e contemplare, si sono fatti rapaci, non riuscendo più né ad abbracciare né a condividere. Non sanno più accogliere e sollevare. “Lo sguardo poi trasuda solo una libidine di possesso, e il dogma dell’usa e getta è divenuto il cardine di un cinico sistema binario che regola le aritmetiche del tornaconto e gestisce l’ufficio ragioneria dei nostri comportamenti quotidiani”.

“Perciò si violenta tutto! E non soltanto le cose, il cui spessore di sostanza si è così rinsecchito da lasciare vibrare soltanto l’immagine esteriore. Ma anche le persone! Il corpo, degradato a merce di scambio, è divenuto spazio pubblicitario e manichino per prodotti di consumo! L’eros mercantile corrode alla radice i rapporti interumani, sgretola la comunione, frantuma l’intimità, irride la famiglia, commercializza la donna. E con i postulati di marketing degli spot televisivi, spersonalizza irrimediabilmente la sessualità, riducendola ad una variabile della cupidigia di potere. E’ difficile comportarsi da fratelli in un mondo dove il lavoro è diventato solo un mezzo di sussistenza”.

E allora che cosa chiederti mio caro S. Giuseppe?

Una sola cosa: la libertà del cuore e la purezza dello sguardo, perché il lavoro sia un diritto da garantire a tutti e non un privilegio solo per pochi. Un diritto e non una concessione. Una risorsa e non u costo da ammortizzare. E che ogni lavoro non solo abbia il suo giusto salario, ma ancora più che gli venga riconosciuta quella sua autentica dignità che nessuno può calpestare.

Nella nostra Costituzione abbiamo anche scritto che il lavoro è un diritto e che costituisce il fondamento della nostra Repubblica e del nostro ordine giuridico. Ma poi, nella pratica, tutto questo viene smentito e disatteso: lavoro nero, sottopagato; lavoro clientelare, sfruttato o negato. Molti usano il lavoro come ricatto politico per avere consensi e rastrellare voti.

E allora, ti prego, aiutaci a smettere di fondare il lavoro solo sull’interesse di chi ha il potere di comprare tutto e tutti. Perché la smettiamo di fare violenza alle cose e alle persone. All’ambiente e ai nostri paesaggi. Perché non si produca per profitto o per capriccio, ma ciò che solo è davvero necessario per bisogno. E che i bisogni siano capaci di fondare diritti riconosciuti a tutti. Facci capire che è il lavoro la vera ricchezza che crea ricchezza e non il denaro che invece è solo uno strumento. Che la politica è più autentica se riesce a controllare i processi economici indirizzandoli verso il bene di tutti. Donaci la sobrietà e la capacità di rispettarci secondo il principio dell’equità, della solidarietà e dell’uguaglianza.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 16 marzo 2021