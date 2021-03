(STATOQUOTIDIANO, ore 21). Manfredonia, 16 marzo 2021. Numerosi gli interventi dal pomeriggio degli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia, coadiuvati da 2 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, nell’ambito dei controlli per evitare gli assembramenti estemporanei e la mancata osservanza del distanziamento previsto dalle norme anti-Covid.

Ingressi della città, Piazza del Popolo, Via Maddalena, zona Stazione, Corso Manfredi, lungomare Nazario Sauro, viale Miramare, viale Aldo Moro: numerose le zone – anche periferiche – controllate dagli agenti del Commissariato, con controlli e posti di blocco.

Gli agenti del Commissariato P.S. di Manfredonia hanno svolto numerosi controlli nel pomeriggio, per garantire maggiore sicurezza in fatto di distanziamento sociale e per salvaguardare l’incolumità per i numerosi visitatori.

Alcuni cittadini sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle normative anti Covid. Numerose le autocertificazioni controllate per verificare le motivazioni alla base degli spostamenti.

I controlli sono durati dalle ore 16 alle ore 20, con particolare attenzione anche alle attività per evitare irruzioni nelle attività commerciali. Controlli dunque degli agenti del Commissariato nell’ambito delle attività di vigilanza e per la sicurezza dei titolari delle attività e dei cittadini.