Paura a Carpino, uomo si scaglia contro cose e passanti. Danneggiata un’ambulanza

Carpino, 16 marzo 2021. Attimi di forte tensione questa sera nella piazza di Carpino. Un uomo, di circa cinquant’anni e in evidente stato di ebbrezza, è andato in escandescenza assalendo i passanti e scagliandosi contro le automobili. Aggredito anche il vigile urbano di turno in quel momento in piazza.

Allertati gli operatori del 118 di Carpino e i vigili urbani, sono quindi intervenuti sul posto nel tentativo di fermare e calmare l’uomo. Alla loro vista, il cinquantenne ha dato ulteriormente in agitazione aggredendo gli operatori e i vigili, per poi danneggiare con testate e pugni l’ambulanza appena arrivata. L’aggressore è poi fuggito, facendo perdere le sue tracce.