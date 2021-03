Piazzolla – Iannucci “Nessuna inadempienza nella mancata consegna certificato vaccinazione anti COVID”

Foggia – “Dire che c’è una grave inadempienza perché non è stato rilasciato il certificato di vaccinazione e perché non è stato riportato il numero del lotto è una sciocchezza. L’unico obbligo di segnalare il lotto sussiste quando si verifica una reazione avversa. Ma la segnalazione in quel caso va fatta al sistema di farmacovigilanza, a livello aziendale, regionale e nazionale, che fa capo all’Aifa”.

Risponde così il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Giovanni Iannucci, alle parole del Segretario regionale di “Cittadinanza Attiva”, Matteo Valentino, intervenuto con un comunicato stampa nel pomeriggio, come pubblicato dai quotidiani online Cerignolaviva e NotiziaWeb.

La questione: nel centro Centro Vaccinale di Viale Giuseppe Di Vittorio a Cerignola, non era stata rilasciata alcuna certificazione agli insegnanti e dirigenti scolastici vaccinati nelle scorse settimane. Una mancanza che aveva destato preoccupazioni soprattutto a partire dal momento in cui si era diffusa la notizia che un particolare lotto del vaccino somministrato, AstraZeneca ABV2856, era stato ritirato per verifiche sull’intero territorio nazionale.

“La certificazione della vaccinazione, contenente tra le altre cose il numero del lotto di appartenenza del vaccino, va consegnata sia alla prima dose che alla seconda” erano state a tal proposito le parole di Matteo Valentino “[…]sorprende invece quanto sta succedendo a Cerignola, all’Ufficio Prevenzione di cui si sono lette fantasiose e gravi interpretazioni della norma. Una pratica grave, contro le disposizioni regionali […]”.

La procedura di registrazione delle vaccinazioni fa capo ad un sistema che ormai risulta collaudato da almeno trent’anni, il sistema Java Vaccini, ha raccontato, invece, a Statoquotidiano Iannucci, e “da sempre funziona così”.

La registrazione avverrebbe sulla piattaforma dei vaccini secondo una procedura codificata e organizzata, indicata semplicemente da un manuale, “ma non è che ci sia una norma di legge che la disciplina. La norma di legge dice che le vaccinazioni vanno registrate, indubbiamente. Ma il sistema funziona così da anni”.

In pratica, così come confermato anche dal direttore generale Vito Piazzolla a Statoquotidiano, al momento dell’attivazione della procedura delle vaccinazioni, vengono caricati nel sistema i dati relativi ai lotti da somministrare. Quando poi si inseriscono i dati del soggetto da vaccinare, questi vengono associati ad un numero di lotto. E se si sbaglia a riportare il numero in questione, il sistema non consente alla procedura di registrazione di andare avanti. Possibile, per tale ragione, fare anche dei controlli incrociati.

Un confronto sulla questione sarebbe avvenuto anche con direttori “in altre Asl pugliesi ed il responsabile che opera nella cabina di coordinamento regionale della vaccinazione” riferisce Iannucci. Tutti avrebbero confermato che il sistema funziona così.

“Non c’è alcuna inadempienza. È una polemica inutile” la sottolineatura, quindi, da parte di Vito Piazzolla.

La scheda compilata al momento della vaccinazione sarebbe quella caricata nel sistema Java e, al momento dell’eventuale stampa, su di essa compare obbligatoriamente il campo relativo al lotto, ma il numero di riferimento non compare. “Accade così dappertutto. Ne sono sicuro”, ancora il Direttore generale della Asl di Foggia,. “Se l’interessato dovesse richiederlo, il numero del lotto, l’operatore va a verificare e lo scrive sul certificato”.

Certificato di vaccinazione che andrebbe rilasciato in occasione “della somministrazione della seconda dose, tuttavia lo si può generare anche a seguito della prima. Questo non cambia il risultato, perché nei fatti, né nella prima e né tantomeno nella seconda vaccinazione il certificato evidenzia il lotto. A meno che non lo si richieda espressamente. Il repository che è Java fa così in tutte le procedure di vaccinazione, da quelle per i bambini a quelle del vaccino antinfluenzale”.

Daniela Iannuzzi