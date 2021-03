Ricostruiscono avambraccio grazie a ossa di 43enne foggiano

Napoli, 16/03/2021- (corrieremezzogiorno) L’avambraccio di un 43enne, vittima otto mesi fa di un grave incidente stradale, è stato ricostruito utilizzando ossa di cadavere e cellule staminali prelevate dal midollo dello stesso paziente per favorire l’ossificazione.

L’intervento chirurgico è stato eseguito dall’equipe di Ortopedia dell’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli.

Il paziente, proveniente dalla provincia di Foggia, aveva riportato nell’incidente una frattura esposta pluri-frammentaria di avambraccio. La situazione anatomica e funzionale dell’avambraccio e della mano erano gravemente compromesse, tanto da limitare notevolmente il loro uso. Non solo nell’attività lavorativa, ma anche nei comuni gesti della vita quotidiana. Nell’operazione, durata sette ore, sono state utilizzate placche specificamente dedicate ed è stato adoperato un trapianto osseo per sostituire il tessuto mancante. In aggiunta sono state apposte cellule staminali per favorire la formazione del callo osseo. (corrieremezzogiorno)