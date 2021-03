Torremaggiore, Istituto “Fiani-Leccisotti” contro il razzismo e i pregiudizi

Il razzismo è subdolo ed a volte può insinuarsi dietro comportamenti non propriamente voluti, ma male allineanti, tanto da arrivare a discriminazioni di ogni genere.

L’I.I.S.S. “Fiani-Leccisotti” di Torremaggiore, in collaborazione con il Rotary Club di San Severo, nell’ambito del Progetto PCTO: Comunicazione, Giornalismo ed Intercultura, ha pensato bene di organizzare un incontro in cui poter discutere ‘a mente aperta’ sui cosiddetti ‘meccanismi dell’odio’, ovvero il fulcro di un argomento davvero rilevante, come quello del razzismo.

Coordinatrici del progetto sono state le docenti: Ida Ceparano, Milena Parrella ed Olga Pazienza.

Lunedì 15 marzo, sulla piattaforma zoom, alle ore 17,00, ha esordito l’insegnante Milena Parrella che, con argomentazioni finemente elaborate, ha tracciato un quadro completo del tema dell’incontro, presentando un ospite d’eccezione, nonché relatore dello stesso evento, lo scrittore ed insegnante Eraldo Affinati.

“È un uomo dotato di grande sensibilità“, ha puntualizzato la docente Parrella, sottolineandone sia le doti filantropiche che quelle comunicative ed invero, la sua è “una scrittura dotata di immediatezza e di calore umano, tanto da arrivare dritta al cuore di ognuno“, ha dichiarato con entusiasmo.

“Giunga a voi tutti un messaggio di affetto“, sono state le parole espresse dalla dott.ssa Mina Leccese, Presidente del Rotary Club di San Severo, con quella dolcezza che la contraddistingue da sempre. “Il periodo che stiamo vivendo è abbastanza problematico e grava sulle esistenze di ognuno, per non parlare dei casi di cronaca che sono purtroppo aumentati“, ha proseguito la dott.ssa Leccese, ponendo l’accento su “un vuoto emotivo che andrebbe colmato” e, riguardo ai differenti risvolti ed alle sfaccettature che sono alla base del razzismo in senso generale, ha concluso con una frase emblematica: “La diversità dovrebbe costituire la più grande ricchezza; del resto un cielo monocromatico non sarà mai paragonabile ad un cielo in cui possa risplendere il più bello degli arcobaleni“.

La parola è passata quindi allo scrittore e docente Affinati che ha innanzitutto tracciato un quadro sul proprio vissuto, rendendo tutti partecipi anche su quelle che sono state le sue più intime emozioni; dall’essere timido ed introverso perché immerso nel mondo della lettura e della scrittura già dall’epoca adolescenziale, alla sua ‘apertura’ invece, in età più matura, verso la riscoperta di nuovi e diversi orizzonti di vita. Ed infatti, Eraldo Affinati, ha narrato dei viaggi in Marocco ed in Africa, dove ha condiviso, sulla propria pelle, la povertà comune di quei luoghi.

“È stato questo un modo per sentirmi più vicino all’esistenza di coloro che vivono situazioni particolarmente disagiate“, ha testimoniato con vivido tono.

Prima che scrittore ed insegnante, Affinati ha svelato dunque la sua identità di ‘uomo’ dedito al prossimo e con una visione meramente ‘globale’ non solo del quotidiano e del divenire in sé, ma propria del vissuto di ognuno.

Il suo è stato, e lo è tutt’ora, un personale e continuo impegno nel cercare di capire innanzitutto quale disagio possa sussistere alla fonte di chi estremizza comportamenti vessatori, rilevandone, in conclusione, la vera matrice nell’insicurezza.

Eraldo Affinati ha presentato inoltre il libro “UN DIALOGO SUL RAZZISMO E I MODI PER COMBATTERLO“, scritto insieme a Marco Gatto, in cui, attraverso un dialogo diretto, vengono esaminati i meccanismi dell’odio razziale.

Ad unire i due autori è stata anche l’esperienza didattica della “Penny Wirton“, ovvero una rete scolastica che ha raggiunto le 50 unità sparse in tutta Italia e che si avvale della collaborazione gratuita e volontaria, da parte di insegnanti che vogliano dedicare il proprio tempo, impartendo lezioni a ragazzi di differente provenienza geografica e culturale.

“La scuola non dovrebbe rappresentare uno spazio separato dalla vita, ma un’intensificazione della nostra stessa esistenza. Le migliori classi sono quelle eterogenee perché i deboli hanno bisogno dei forti e viceversa“, come in un equilibrio perfettamente concatenante, alcune tra le sue diverse affermazioni che hanno suscitato l’interesse degli alunni presenti e degli stessi insegnanti, oltre il plauso del Preside Carmine Collina, palesemente soddisfatto di un’altra delle tante esperienze altamente formative che è andata ad arricchire il ciclo esponenziale su piattaforma zoom.

“L’immigrato non è né da idealizzare e né da criminalizzare. L’immigrato va conosciuto“, uno dei principi discorsivi di Affinati, a ricalcare ancora una volta, la sua figura prima umanitaria e volta alla comprensione ed all’accettazione dell’altro, più che da un rivolo espressivo prettamente professorale.

Biografia

Lo scrittore romano Eraldo Affinati ha pubblicato opere di narrativa anche tradotte all’estero (Terre du sang, Seuil, 1999, Ein Weg der Erinnerung, Fischer, 1999); di saggistica letteraria (Tolstoj, De Angelis) e storica (Bonhoeffer).

Ha vinto numerosi premi e, alla didattica e produzione letteraria, affianca un’intensa attività di conferenziere.

La sezione dell’AVIS (donatori sangue) di Riolo Terme gli ha consegnato il Premio nazionale “un và a zezz 2016″.

Affinati è stato finalista al Premio Strega e al Premio Campiello, con il libro “Campo del Sangue” (Mondadori 1997), dove i ricordi della madre si complicano lungo il percorso di un viaggio (attraverso filosofia e letteratura), che, partendo da Venezia, conduce direttamente alle porte del campo di sterminio di Auschwitz.

“Bandiera bianca” ha ricevuto nel 1996 il Premio Bergamo.

“Il nemico negli occhi” ha ottenuto il Premio Nazionale Letterario Pisa e “La Città dei Ragazzi” (Mondadori, 2008) il premio della Critica Vico del Gargano nel 2008.

Con L’uomo del futuro (Mondadori, 2016), incentrato sulla figura di don Milani, è stato candidato al premio Strega, e ha vinto il Premio Letterario Basilicata.

A cura di Elisabetta Ciavarella, 16 marzo 2021