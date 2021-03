Trading online: come scegliere la strategia per investire

La volatilità e le buone performances che stanno caratterizzando i primi mesi del nuovo anno sui mercati finanziari continuano ad attrarre un numero crescente di investitori in cerca di rendimenti più soddisfacenti rispetto a ciò che offre attualmente il reddito fisso.

Fra le schiere di questi risparmiatori è possibile individuare due categorie: coloro che inquadrano l’operatività on line con un approccio molto speculativo, cercando di sfruttare tutte le oscillazioni sui vari sottostanti, e coloro che, prediligendo un approccio da cassettista, cercano di individuare un’attività finanziaria sottovalutata per acquistarla e detenerla fino a quando non abbia espresso tutto il proprio potenziale di crescita.

Come iniziare a fare trading online

Naturalmente, per comprendere come poter trarre vantaggio dai suddetti approcci operativi, bisogna prima capire cos’è il trading per conoscere al meglio anche le tecniche e le strategie di investimento. Ad esempio, sul web è possibile leggere la guida del portale di informazione finanziaria guidatradingonline.net, che esplora questi argomenti in modo approfondito e in tutte le varie sfaccettature.

Nello specifico, fare trading on line significa acquistare un bene con l’obiettivo di rivenderlo ad un prezzo più alto, per generare un profitto. Ovviamente queste due operazioni non necessariamente devono essere eseguite in quest’ordine: si può infatti vendere allo scoperto un’attività per poi riacquistarla, in un secondo momento, ad un prezzo inferiore, con quello che più comunemente viene definito short selling. L’eventuale profitto è comunque generato dalla differenza positiva fra il valore del prezzo di vendita e il valore del prezzo di acquisto.

Gli intermediari che consentono la negoziazione sono i broker: attraverso l’erogazione dei propri servizi, queste società permettono agli investitori di poter acquistare e vendere, direttamente sul mercato regolamentato, uno strumento finanziario oppure di tradare un derivato che replica l’andamento del prezzo di un determinato sottostante. Nel secondo caso si fa riferimento ad una tipologia di broker che offre ai propri clienti la possibilità di negoziare i CFD, i contratti per differenza, che hanno il vantaggio di garantire agli investitori l’accesso alle più svariate asset classes a costi contenuti. Inoltre, nella maggior parte dei casi, gli intermediari forniscono gratuitamente ai propri clienti una strumentazione che consente di operare ed effettuare ogni tipologia di analisi grafica.

Le varie tipologie di broker

A tal proposito, nell’articolo di guidatradingonline.net è possibile trovare un approfondimento sui migliori broker on line che, attraverso le loro principali caratteristiche, possono andare incontro alle specifiche esigenze dei trader. Dando per assodato che, per approcciare questo tipo di operatività, un risparmiatore debba avere un profilo di rischio adeguato, nelle linee guida presenti sul sito, il primo step da compiere è la selezione di un intermediario regolamentato da almeno un importante organo di vigilanza.

A questo punto si può procedere con l’apertura di un conto, che abbia un deposito minimo non troppo elevato e che fornisca all’utente tutta la strumentazione propria del TOL anche in versione demo, cosicché l’investitore possa iniziare a prendere confidenza con l’operatività senza rischiare fondi reali. In aggiunta, utilizzando broker market maker -quando l’intermediario funge anche da controparte-, non vengono applicate al cliente commissioni di negoziazione, ma il solo costo da sostenere è lo spread denaro lettera.

Infine, nella selezione delle società ve ne sono alcune che, oltre alla strumentazione caratteristica per operare sui mercati finanziari, forniscono supporti operativi molto utili nel coadiuvare l’investitore. Tra questi, merita una particolare menzione il copy trading, che permette di condividere e replicare l’operatività degli altri utenti che aderiscono alla piattaforma, cosicché anche i meno esperti possano sfruttare le capacità dei colleghi che tradano da più tempo.

Tuttavia, a spiccare è anche la funzione autotrading, che permette ai clienti di effettuare le negoziazioni in automatico grazie all’ausilio di algoritmi che generano in autonomia segnali di acquisto e di vendita. La piattaforma che ospita questi expert advisor gestisce gli ordini senza che l’utente debba compiere alcuna azione discrezionale e fa in modo che l’operatività on line sui mercati finanziari possa essere approcciata da tutte le tipologie di investitore. (NOTA STAMPA)