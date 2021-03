Ultim’ora. Nessuna misura cautelare per Rosario Starace, Tdl rigetta ricorso PM

(STATOQUOTIDIANO, Bari, 16 marzo 2021. Rigettata la richiesta cautelare a carico di Rosario Starace (nato a Foggia il 07.12.1980, residente a Monte Sant’Angelo), dopo il rigetto del ricorso del Pm in riforma a una precedente ordinanza. Così da un recente provvedimento del Tribunale della Libertà di Bari, successivo all’opposizione del legale dell’uomo, l’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia.

Rosario Starace era stato accusato tra l’altro, con altre persone, di avere “in concorso tra loro e previo concerto, senza l’autorizzazione di cui all’art.17 del D.P.R. n.309/90, illecitamente venduto o comunque ceduto una quantità imprecisata di sostanza stupefacente del tipo cocaina“, con fatti avvenuti in Provincia di Foggia nel 2016 e nel 2017.

In particolare, con altre persone, Rosario Starace era stato accusato di “avere, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 del DPR n.309/90, in concorso tra loro, venduto o comunque ceduto sostanza stupefacente di tipologia e quantitativo non individuato a persone non identificate“, in funzione di “materiale corriere della illecita transazione“.

Rosario Starace era stato accusato tra l’altro, con Enzo Miucci e altri, di “essersi stabilmente associato” al fine di “commettere più delitti di cui all’art. 73 cit. D.P.R., in numero superiore a tre, costituendo un’organizzazione armata dedita all’acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di vario tipo, tra cui hashish, cocaina ed eroina“.

Nell’opposizione presentata al Tribunale della Libertà, contro il ricorso del Pm, l’avvocato Innocenza Starace ha motivato il rigetto della richiesta cautelare a carico del proprio assistito anche dopo la presentazione di una “documentazione comprovante la situazione di salute gravemente compromessa dello Starace sia sotto il profilo fisico sia sotto il profilo psichico”.

“La cassazione ha chiarito come sia inibita l’applicazione di ogni tipo di misura cautelare se risulta che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di non punibilità e che non sia richiesto che la sussistenza della causa stessa debba essere provata con certezza ,ma semplicemente che esista un elevato e rilevante grado di probabilità che il fatto sia stato compiuto in presenza di esse“.

“In ordine all’appello del P.M è opportuno osservare come la ricostruzione della pubblica accusa si fondi proprio sulla intercettazione della telefonata tra Guerra e Starace n. 1014 delle ore 19.06 del 16.01.2017 (..) La prova in ordine al delitto associativo di cui all’art. 74 del DPR 309/90 è stata dedotta a pensiero della accusa da facta concludentia quali la continuità, la frequenza, l’intensità e la protrazione dei rapporti tra i partecipanti all’organizzazione, l’automatismo delle prassi e dei contatti tra loro; l’interdipendenza delle rispettive condotte; la predisposizione dei mezzi finanziari e la copertura assunta per dissimulare il reale traffico, l’uso comune di locali e strumenti necessari per le operazioni delittuose, l’effettuazione di numerosi viaggi per il rifornimento della droga necessaria allo spaccio“.

“Per tali ragioni, anche alla luce della contestazione in questo procedimento penale di numerose ipotesi delittuose (c.d. reati- scopo) di cui all’art. 73 DPR 309/90, con analoghe modalità operative e per un apprezzabile lasso temporale, da parte degli stessi soggetti cui si contesta la partecipazione alle organizzazioni criminali (…) della imputazione cautelare, costituisce indubbiamente un elemento importante a sostegno della indeterminatezza del programma criminoso che distingue i reati associativi dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato”.

In conclusione, l’avvocato Innocenza Starace aveva chiesto la dichiarazione della “nullità della ordinanza del GIP nei confronti dello Starace Rosario per mancanza di motivazione sotto il profilo della necessità della applicazione della misura cautelare e sulla specie della stessa, anche con riferimento alla personalità dello Starace ed alle condotte“. Inoltre, in via gradata, era stato chiesto di “ritenere superata la presunzione di necessità della applicazione di una misura custodiale, alla luce del tempo trascorso ed alla mancanza di qualsiasi argomentazione sulla attualità del pericolo di reiterazione delle condotte; in via ancor più gradata alla luce delle patologie da cui è affetto l’indagato applicare una misura meno afflittiva, stante l’evidente incompatibilità con la misura custodiale, così come già deciso dal Tribunale della Libertà“.

Ora, il Tribunale della Libertà ha rigettato il ricorso del Pm, accogliendo l’opposizione dell’avvocato Innocenza Starace.