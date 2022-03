Atletica, mondiali indoor. Il dt sipontino Antonio La Torre: “Positivi e realisti”

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 16 marzo 2022. “Positivi e realisti. Tra i Mondiali indoor di Belgrado, i Mondiali di Eugene e gli Europei di Monaco, deve essere l’anno della consapevolezza e della piena assunzione di responsabilità. Dopo Tokyo non possiamo più nasconderci ma dobbiamo restare umili”. Intervistato da Atletica Tv, il sipontino Antonio La Torre, direttore tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera, ha passato in rassegna i principali temi dei prossimi mondiali indoor, che si terranno a partire dal prossimo 18 marzo in Serbia. Stuzzicato sui campioni olimpici, Jacobs e Tamberi, il tecnico manfredoniano ha dichiarato che il velocista è :” Un campione che non si nasconde e non cerca scuse, non dà la colpa al giudice. Sulla carta, toccano allo statunitense Christian Coleman i panni del favorito, ha il fuoco dentro per il rientro. Ma voglio sottolineare la tranquillità di Marcell e la maturità nel non tirarsi indietro in nessun confronto”.

Dubbi sulla presenza di Gianmarco Tamberi, saltatore in alto, medaglia d’oro a Tokyo2020.

“Tutti i parametri fisici sono migliorati rispetto alle stagioni precedenti e la base di lavoro per arrivare a Eugene è stata messa in cascina. So bene che vorrebbe essere già in pedana, con la sua vis agonistica, con il suo spirito combattivo, con la voglia e la leggerezza che è venuta dopo la storica affermazione alle Olimpiadi”.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 16 marzo 2022