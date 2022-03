Cadavere del 60enne manfredoniano, sequestrato casolare

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/03/2022 – (norbaonline) E’ stato sequestrato il casolare del 60enne trovato morto nelle campagne di Manfredonia. L’ipotesi dell’omicidio sempre più accreditata.

Giuseppe Ciociola, il 60 di Manfredonia trovato morto domenica scorsa sul ciglio di una strada provinciale dissestata, era residente in un casolare in località “Alma Dannata” tra Cerignola e Zapponeta. Il cadavere è stato trovato vicino a un podere dove trascorreva le sue giornate e che ora è sotto sequestro. I carabinieri di Foggia che si occupano del caso non si sbilanciano. L’ipotesi che si possa essere trattato di un omicidio però, prende sempre più piede.

Giuseppe Ciociola potrebbe essere stato ucciso proprio nel casolare e poi portato sulla strada dove è stato trovato esanime dai familiari. Nelle ultime ore è stata eseguita l’autopsia. Ciociola era una persona tranquilla, non aveva mai avuto problemi con la legge. E’ stato trovato in una pozza di sangue e con una ferita alla testa, forse causata da un colpo contundente. Negli ultimi tempi in queste zone si aggira una banda di ladri che sta facendo razzia nei casolari. Forse Ciociola li ha trovati intenti a rubare e la situazione è degenerata. (norbaonline)