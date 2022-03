Green pass lavoro, Costa: “Per over 50 possibile anticipo ritorno tampone”

FOGGIA,16/03/2022 – (adnkronos) Green pass base al lavoro per gli over 50 da maggio e stop alla certificazione verde per le attività all’aperto dal 1 aprile.

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto a ‘Radio anch’io’ su Radio uno, anticipa l’intenzione le possibili mosse governo per eliminare le restrizioni anti-Covid. “Dal primo aprile l’intenzione è quella di togliere il Green pass all’aperto. Contestualmente ci sarà il passaggio dal super Green pass a quello base anche per altre attività al chiuso. Si tratta di dare la possibilità a chi non si è vaccinato di fare una serie dia attività che oggi non possono fare”, ha detto Costa. (adnkonos)