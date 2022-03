Psicosi da guerra nel Foggiano, ansia da caro-prezzi: farina a ruba

FOGGIA, 16/03/2022 – (gazzettamezzogiorno) Supermercati da qualche settimana più vuoti o meno pieni del solito, dipende dai punti di vista e forse anche dalla psicosi dei consumatori spaventati ora dalla guerra della Russia in Ucraina, ma fino a un mese fa dal caro-prezzi e dalle materie prime introvabili.

«La gente è intimorita, così molti vengono a rifornirsi come se dovessero entrare nel bunker – dicono Luigi Giannatempo e Nicola Cardone, due tra i più importanti operatori della grande distribuzione in Capitanata – la farina è introvabile, non facciamo in tempo a procurarcela che sparisce».

Psicosi da guerra, ansia da caro-prezzi: ma non sono soltanto i consumatori ad essere preoccupati. «La produzione alimentare di un tempo non c’è più – l’allarme di Giannatempo – di merce ne arriva meno, da qualche mese ci stanno tagliando le consegne. Le ragioni sono un po’ quelle che conosciamo, si fa fatica a produrre e a reperire materiale per gli imballaggi. Il problema delle materie prime è a monte, ma forse ci sono anche forme di speculazione che non si riesce più a governare. La guerra in Ucraina – aggiunge Giannatempo – c’entra invece sulle forniture di carni e in particolare modo sulla polleria, arriva il 30-40% in meno di quanto ordinato. Anche l’olio di girasole è introvabile».(gazzettamezzogiorno)