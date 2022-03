MANFREDONIA (FOGGIA), 16/03/2022 – “Oggetto: SIN Manfredonia – Affidamento dell’incarico di progettazione, direzione esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza progettazione-esecuzione e certificato di regolare esecuzione dell’analisi di Analisi di Rischio Discarica Pariti 1 Liquami. Avviso di aggiudicazione.

Procedura: l’art.36, c. 2, l. a) nonché art. 31 c. 8 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, ‘affidamento di incarichi di supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, soglia elevata a 75.000 euro anche per i servizi, giusto L. 120 dell’11.09.2020 (decreto semplificazioni);

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Operatore invitato: è stato indetta una trattativa diretta n. 2039835 con l’operatore economico ing. Falcone Antonio, a lotto unico di servizio ““Servizi Professionali Architettonici di costruzione, ingegneria ispezione e catasto stradale” dell’importo complessivo di € 23.932,00 (oltre I.V.A. e cassa).

In data 28.02.2022, è stata conclusa la trattativa diretta n.2039835, con aggiudicazione provvisoria in favore dell’ing. Falcone Antonio, che ha presentato un’offerta con un ribasso del 5,00% sull’importo a base di gara di € 23.932,00 e quindi per un importo di € 22.735,40 per imponibile, € 909,42 per Cassa ed € 5.201,86 per IVA per un totale complessivo di € 27.947,20″.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Francesco Saverio Damiano