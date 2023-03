A che punto è l’orbitale di Foggia? Il Comune autorizza lavori residui

StatoQuotidiano, 16 marzo 2023. I lavori per l’orbitale di Foggia proseguono e si aggiornano rispetto alle ditte che si sono aggiudicate l’appalto. All’inizio di marzo l’impresa Favellato Claudio S.p.A. ha comunicato la volontà di procedere, con formale recesso dall’ATI, della mandante G.R.Z. Costruzioni Srl e contestuale assunzione in capo alla mandataria Favellato. Il Comune di Foggia ha autorizzato, con determina, la Capogruppo mandataria ad assumere in proprio l’esecuzione dei lavori residui appartenenti alla categoria OG3 per un importo di 6 milioni (costituenti quindi il 34% dell’intero importo contrattuale) di euro.

A che punto è l’orbitale di Foggia? I lavori “sono in fase di avanzata realizzazione- fa sapere l’ufficio lavori pubblici nell’approvare il nuovo assetto dell’Ati- e a oggi sono stati realizzati e contabilizzati lavori per un totale di € 11.548.226,16 (comprensivi degli oneri per la sicurezza) a fronte di un importo contrattuale di € 17.582.566,00 (comprensivi degli oneri per la sicurezza)”.

“Nel 2019- aggiunge la determina nel ripercorrere alcuni stadi di avanzamento dei lavori- è stato redatto un verbale di consegna definitiva con esclusione di aree caratterizzate dalla presenza di interferenze da risolvere, ovvero di aree la cui accessibilità si è dimostrata successivamente non concretamente disponibile e praticabile”, con riferimento, probabilmente, anche un insediamento neolitico fra le moderne via Lucera e via Napoli.

A partire dal 12 gennaio 2023 un’ordinanza dirigenziale ha disposto l’apertura parziale della rotatoria- Primo Lotto Funzionale Nuova Orbitale- nei pressi di viale degli Aviatori innesto SS 655 (Foggia-Candela).

Ricordiamo che il progetto preliminare è stato approvato dal consiglio comunale nel 2014 per un importo complessivo di 30milioni di euro e trova finanziamento nella Deliberazione CIPE n.62 del 3 agosto 2011. Obiettivo della nuova arteria, che sarà lunga 6 chilometri, è la realizzazione di una nuova viabilità di scorrimento che non duplichi le funzioni dell’esistente tangenziale extraurbana. La nuova Orbitale avrà le funzioni di accesso ai servizi urbani e il collegamento dei frontisti presenti lungo il tracciato. Il progetto prevede che la nuova infrastruttura parta da via Lucera, all’incrocio con via La Torre, per terminare in viale degli Aviatori all’altezza dell’innesto per la statale 655 per Candela.