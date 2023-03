A Manfredonia la “prima” del film ritrovato sul Gargano

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/03/2023 – (auserpuglia.org) Giuseppe Ferrara è stato uno degli autori più significativi del cinema di impegno civile italiano. Film come Cento giorni a Palermo, Giovanni Falcone, Il caso Moro, Guido che sfidò le brigate rosse hanno contribuito alla riflessione collettiva e al consolidamento della coscienza democratica del Paese.

Pochi sanno che Ferrara girò un film nel Gargano, assieme a Sabino Acquaviva, un intellettuale che di lì a qualche anno avrebbe propiziato una svolta decisiva per il futuro di questo pezzo di Puglia, innescando il percorso che avrebbe portato alla nascita del Parco Nazionale del Gargano. Uscito nel 1970, ma subito dimenticato, il documentario “Non è più un’isola” è una riflessione per immagini sull’identità socio-culturale del Gargano e sui profondi mutamenti introdotti dall’industrializzazione e dal boom turistico. La regia è di Giuseppe Ferrara, il testo di Sabino Acquaviva, la voce narrante di Achille Millo. La pellicola ottenne il Premio di qualità del Ministero dello Spettacolo.

Il recupero e la riproposizione del prezioso filmato è una delle proposte salienti del progetto “Memoria Ritrovata“, promosso da Auser Territoriale Foggia e Spi Cgil, con il contributo della Regione Puglia e del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, e in collaborazione con Cgil Foggia, Fondazione Foa, Anpi e Ufficio Scolastico Provinciale. Il progetto, finanziato dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito dell’ “Intervento Regionale di promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia”, mira alla valorizzazione della storia e della memoria come “beni comuni”.

“Non è più un’isola” verrà presentato per la prima volta in provincia di Foggia in una serata pubblica che si svolgerà sabato 18 marzo 2023 a Manfredonia, alle 18.30, presso il Centro Sociale “Rita Levi Montalcini” (via Porta Pugliese, 4). La proiezione è promossa in collaborazione con la Cineteca di Bologna, che ha recuperato la pellicola nella sua attività di catalogazione e digitalizzazione dell’archivio della casa di produzione Corona Cinematografica.

Interverranno Nino Fabrizio, presidente del Centro Sociale, Alfonso Ciampolillo, segretario generale Spi Cgil Foggia. Presenterà il film e coordinerà il dibattito, Geppe Inserra, già direttore artistico del Festival del Cinema Indipendente di Foggia. auserpuglia.org