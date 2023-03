Anche Manfredonia è “Galattica” e sostiene il futuro dei giovani talenti locali

Alla conferenza stampa di presentazione, sono intervenuti Alessandro Delli Noci, Assessore alle Politiche Giovanili della Regione Puglia; Gianna Elisa Berlingerio, Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico; Vito Albino, Presidente ARTI Puglia; Angelo Annese, vice Presidente ANCI Puglia; Antonella Bisceglia, Dirigente Sezione Politiche Giovanili; gli staff e gli Youth Worker che accompagneranno le attività della Rete dei Nodi di ; Gianna Elisa Berlingerio, Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico; Vito Albino, Presidente ARTI Puglia; Angelo Annese, vice Presidente ANCI Puglia; Antonella Bisceglia, Dirigente Sezione Politiche Giovanili; gli staff e gli Youth Worker che accompagneranno le attività della Rete dei Nodi di #pugliagalattica

La dott.ssa Serena Angioli, ha portato i saluti dell’Agenzia Nazionale per la Gioventù con cui la Regione Puglia ha siglato un importante protocollo di intesa per sostenere le attività della rete. Galattica – Rete Giovani Puglia è la nuova iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.