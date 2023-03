Elezioni Rettore dell’Università di Foggia: gli esiti della prima votazione

FOGGIA, 16/03/2023 – Si sono concluse alle 19,20 le operazioni di spoglio della prima giornata di votazioni per le elezioni alla carica di Rettore dell’Università di Foggia per il sessennio 2023-2029.

L’affluenza è stata del 94,84%, di cui 250 per il personale Tecnico Amministrativo, 45 studenti e 403 docenti e ricercatori a fronte di 736 aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto pieno tutti i docenti e ricercatori, i componenti del Consiglio degli studenti e due rappresentanti degli studenti per ciascun dipartimento. Ha diritto al voto pesato, nella misura del 20% del numero dei professori e ricercatori votanti, il personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato.

Il numero di voti ottenuto da ogni candidato è stato:

-Prof.ssa Donatella Curtotti n.139

-Prof. Lorenzo Lo Muzio n.112

-Prof. Gaetano Serviddio n.123

-Prof.ssa Milena Sinigaglia n.93

-Prof. Sebastiano Valerio n.56

La seconda votazione si svolgerà giovedì 23 marzo.