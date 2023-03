Il Foggia riprende la marcia: battuto il Monopoli. Decide Peralta

StatoQuotidiano.it, Foggia, 16 marzo 2023 – Il Foggia, allo stadio Zaccheria batte di misura il Monopoli per 1-0, nel turno infrasettimanale valevole per la 32° giornata del campionato di calcio di Serie C, girone C al termine di un match complicato e sofferto, nel quale i rossoneri hanno fatto di necessità-virtù, tenendo botta fino al triplice fischio.

I padroni di casa si presentano all’appuntamento in quarta posizione, senza gli squalificati Di Pasquale ed Ogunseye e con svariate defezioni ma con l’intento di riscattare la sconfitta patita al 90′ con l’Avellino di domenica scorsa. Il Monopoli, distaccato di 4 lunghezze, ci arriva con 6 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 9 partite, con ultima proprio l’inopinata debacle interna contro la Fidelis Andria per 1-2 di tre giorni or sono.

Formazione rossonera con il consueto 3-5-2, che si affida davanti al tandem Iacoponi con il redivivo Beretta. Mister Pancaro, orfano di Drudi e Piccinni, risponde con un 4-2-3-1 che vede Fella unica punta, supportato dalla fantasia di Starita, Giannotti e Rolando.

Approccia meglio il Monopoli che prende subito il pallino del gioco, con il Foggia che sembra attendere sornione nella propria metà campo. Partita bloccata nel primo quarto d’ora, priva di particolari sussulti. Timido tentativo al 17′ di Fella, destro a giro alto sulla trasversale. Thiam, in due tempi, rende innocuo un interessante traversone di Vitteritti. Sul capovolgimento di fronte, Iacoponi sguscia via ma De Santis legge il suggerimento centrale per Beretta. La prima vera insidia la porta Starita al 25′ scagliando un destro centrale su cui si distende in presa l’estremo foggiano. Nessun problema per Pisseri, al 29′, su tentativo dalla lunga distanza di Petermann. Il Foggia alza il pressing e trova l’episodio. Al 33′ Petermann premia l’inserimento di Iacoponi la cui conclusione è toccata con le mani di Mulè, il direttore di gara fischia il calcio di rigore. Sul dischetto va Peralta che spiazza Pisseri e fa 1-0. Bel destro di Frigerio, al 38′, palla che si spegne sul fondo alla sinistra del portiere monopolitano. Al 41′ Giannotti prova l’avvitamento in area ma senza fortuna. Fella è chiuso in extremis da Kontek in angolo, al 42′. I “gabbiani” finiscono la frazione in zona avanzata fino al secondo minuto di recupero senza effetti utili. Squadre al riposo con il Foggia in vantaggio per 1-0.

Alla ripresa delle ostilità, le compagini si ripropongono con gli stessi effettivi. I biancoverdi ripartono spingendo alla ricerca del pari, sulla falsa riga di inizio gara ma la retroguardia foggiana è attenta a non concedere azioni pulite. Percussione centrale di Petermann, che anziché servire Iacoponi, prova il mancino, altissimo sulla traversa, al 54′. De Risio ci prova di testa, sfera alta. Grandi manovre dalle panchine. Rimette piede in campo Vacca per Berretta apparso ancora non al top. Pancaro spedisce nella mischia Manzari per Rolando. Diagonale di Iacoponi, al 62′, abbastanza telefonato per Pisseri. Gli ospiti fanno la partita con i satanelli a protezione del prezioso risultato. Iacoponi tenta il break, al 73′, sinistro debole. Ghiottissima occasione per il Monopoli, al 76′, con Fella che da due passi a botta sicura timbra una traversa clamorosa. La banda Pancaro pare averne di più e gli ospiti alzano i ritmi per il forcing finale. Ripartenza dei locali, con tiro a giro alto di Frigerio, al 82′. Lo Zaccheria capisce le difficoltà ed incita i beniamini rossoneri a stringere i denti. I dauni difendono con ordine fino al 95′ ed ottengono i tre punti che permettono ai rossoneri di salire a quota 52 punti, riconquistare il terzo posto in classifica e prepararsi al meglio al derby di Capitanata con l’Audace Cerignola, in programma domenica 19 marzo.

Tabellini

Foggia: Thiam, Garattoni, Rizzo, Kontek, Peralta (85′ Odjer), Beretta (60′ Vacca), Leo, Petermann (90′ Battimelli), Frigerio, Costa, Iacoponi. All. Somma.

Monopoli: Pisseri, Pinto, Starita, Rolando (61′ Manzari), Mulè, De Riso, Fella, Giannotti, Vassallo (74′ Hamlili), De Santis, Vitteritti. All. Pancaro

Reti: 35′ Peralta rig.

Ammoniti: Giannotti, Frigerio, Mulè, Costa, Iacoponi, De Santis

Arbitro: sig. E. Gigliotti (Cosenza)

Assistenti: sigg. D. Sbardella (Belluno), L. Bernasso (Milano).

A cura di Antonio Monaco

Fotogallery ENZO MAIZZI: