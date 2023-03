Manfredonia, abusi alla “Stella Maris”: carcere per uno dei quattro OSS

Il provvedimento eseguito dal personale della squadra mobile della Questura di Foggia è stato emesso dal Tribunale del Riesame di Bari che, sulla base di una richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica e, in riforma dell’ordinanza impugnata emessa dal gip del Tribunale di Foggia il 2 agosto 2022, ha deciso di applicare la più grave misura cautelare della custodia cautelare in carcere. L’attività investigativa aveva preso avvio nel mese di giugno 2022 per presunti episodi di maltrattamenti che alcuni operatori socio sanitari ponevano in essere nei confronti di alcuni pazienti ricoverati presso la Rsa.

Le attività d’indagine espletate e, in particolare, i molteplici presidi tecnici istallati all’interno della struttura, hanno consentito di registrare numerosi e reiterati abusi, fisici e psicologici, presumibilmente da parte degli operatori ai danni di pazienti in età avanzata con patologie altamente invalidanti..Nei confronti dell’uomo sono emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di due degenti. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.

Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva. immediato.net