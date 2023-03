Manfredonia si tinge di lilla per la giornata dei disturbi alimentari

StatoQuotidiano.it, Manfredonia (Fg), 16 marzo 2023 – Si riporta di seguito la nota diffusa dal Sindaco di Manfredonia, Ing. Gianni Rotice, riguardante un’importante iniziativa dedicata ai disturbi del comportamento alimentare:

“Questa sera (ieri) Manfredonia si è tinta di lilla in occasione della giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare. Le facciate di Palazzo San Domenico (Piazza del Popolo) e del Luc Peppino Impastato Manfredonia si sono illuminate di questa particolare tonalità cromatica per sensibilizzare l’opinione pubblica al delicato tema e mostrare vicinanza a chi sta lottando contro questa malattia.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’evento di informazione e sensibilizzazione “Fame d’amore: conoscere e riconoscere i disturbi del comportamento alimentare” patrocinato del Comune di Manfredonia e promosso dalla dott.ssa Paola Guerra, biologa nutrizionista in collaborazione con alcune realtà associative locali, ARS Manfredonia, Delfino e Paser.

L’incontro si è svolto presso il LUC ed ha visto la partecipazione della dott.ssa Guerra Paola, biologo nutrizionista, la dott.ssa Claudia Mancini psicoterapeuta e presidente della Soc. Coop. “LA LOBA”, di Monica Mantovano (Presidente Ars Manfredonia) nelle vesti di moderatrice e Maria Lucia Rinaldi, voce narrante. A portare i saluti dell’Amministrazione Giovanna Titta (Presidente del Consiglio comunale). Presenti gli Assessori Giuseppe Basta e Lucia Trigiani e la consigliera Mary Fabrizio.

In Italia, La Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla è stata promossa per la prima volta nel 2012 dall’Associazione “Mi Nutro di Vita” (Pieve Ligure – GE). L’iniziativa parte da un padre, Stefano Tavilla, che ha perso la figlia Giulia a soli 17 anni per bulimia (in lista d’attesa per ricovero in una struttura dedicata) e ricorre il 15 marzo, proprio nel giorno della sua scomparsa.

A Manfredonia, l’evento è stato preceduto nei giorni scorsi da laboratori di manualità ed inclusione sociale che hanno visto il coinvolgimento dei ragazzi diversabili delle associazioni locali, i quali hanno interagito con diverse scolaresche nella realizzazione di fiocchetti lilla distribuiti nella giornata odierna”.

Sulla questione è intervenuta anche la Presidente del Consiglio comunale, Giovanna Titta:

“L’amministrazione è molto attenta a questa tematica, infatti come lo scorso anno, anche questo 15 marzo, ha colorato di lilla la facciata del palazzo comunale. Il colore lilla del fiocchetto è simbolo di speranza, è un modo per restituire voce e dignità a chi credeva di averle perse. È un modo per simboleggiare il ricordo, per non dimenticare chi non ce l’ha fatta, è simbolo di rispetto e supporto. E un grande esempio di supporto lo hanno dato i ragazzi diversamente abili, che con le associazioni e le scuole, si sono impegnati nella realizzazione dei fiocchetti lilla che oggi portiamo sul petto”. Continua dicendo:

“Una malattia di cui spesso nemmeno ci si accorge, ma che, per l’efficacia delle cure, deve essere individuata tempestivamente, soprattutto da chi sta vicino a coloro

che ne soffrono, se necessario in altri modi, non con le loro parole, ma attraverso il linguaggio del loro corpo”.

“Solo se riusciremo a fare rete tra istituzioni, famiglie, scuola, specialisti, potremo non solo combattere, ma anche vincere, questa malattia”, conclude la Presidente del Consiglio comunale Giovanna Titta.

Fotogallery: