FOGGIA – “Solo un’ora fa un altro gravissimo incidente a San Nicandro Garganico.

Un allevatore aggredito dai cinghiali che si salva solo grazie all’intervento dei suoi cani maremmani.

Benché il Governo sull’emergenza cinghiali sia prontamente intervenuto ,con strumenti ad hoc, dal canto suo la Regione Puglia ha messo in campo azioni di contrasto finora poco efficaci.

Abbiamo perso Luigi Turco, moltissimi allevatori aggrediti, campi devastati, recinzioni e strumentazione distrutti.

L’emergenza cinghiali in Puglia non si ferma, anzi, è evidente che quanto fatto fino ad ora, dall’amministrazione regionale, non sta portando risultati.

Gli allevatori, gli agricoltori, sopratutto perché più esposti, ma non solo, qualsiasi cittadino, non può rischiare quotidianamente di perdere la vita o di rimanere ferito o di veder, nel “migliore dei casi”, distrutto il proprio lavoro.

Tutelare la vita e il lavoro deve essere sempre la priorità.

Ho presentato un’interrogazione parlamentare sulla situazione in Puglia, ma credo sia necessario pensare ad iniziative normative che intervengano in modo mirato e portino alla riduzione e alla conseguente risoluzione del problema”.

Lo riporta la Senatrice della Repubblica di Fdi Anna Maria Fallucchi.