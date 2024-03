FOGGIA – “Un anno e mezzo fa, su sollecitazione dei Sindaci di San Nicandro Garganico, Cagnano Varano e Lesina a nome dei Sindaci del Gargano, il Prefetto di Foggia ha istituito un tavolo tecnico permanente, con l’intento di mettere insieme tutte le parti in causa (Regione Puglia, Parco Nazionale del Gargano, ASL, ATC, Provincia, ANAS e altri) e arrivare in tempi brevi alle procedure per le soluzioni del problema cinghiali.

Nonostante i Sindaci abbiano finora tenuto sempre la “corda tesa” sul problema e il Prefetto sia sempre stato disponibile e puntuale a tirare le fila e nonostante ad ogni aggiornamento del tavolo l’avvio della caccia selettiva (la soluzione più “immediata”) sembrava imminente, è evidente che la burocrazia continua ad averla vinta e ad oggi pare siamo bloccati nell’ennesima impasse di rimpalli tra gli enti.

Oggi (ieri, NdR) si è avuta un’aggressione ai danni di un allevatore, una delle categorie più vessate dal problema che ormai è insostenibile e i ritardi non hanno più giustificazioni.

È solo l’ultimo degli episodi, che questa volta poteva finire nell’ennesima tragedia, dopo gli incidenti stradali e i danni alle colture per decine di migliaia di euro delle settimane, dei mesi e degli anni finora trascorsi.

Lunedì solleciterò nuovamente un incontro in Prefettura, con un chiaro ultimatum: la pazienza e la disponibilità a dialogare con gli Enti al tavolo, non potranno che trasformarsi in protesta”.