Foggia. Come anticipato, i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo hanno avviato le indagini per risalire all’appartenenza in vita di alcuni resti umani, comprensivi di scatola cranica, rinvenuti all’interno di un pozzo. Le prime ipotesi, in considerazione del luogo di rinvenimento, fanno ritenere verosimile la riconducibilità ad Angelo Tricarico, all’epoca 27enne, scomparso nell’agosto del 2013 dal comune di San Nicandro Garganico, di cui non si hanno avuto più notizie.

Non si esclude al momento alcuna ipotesi, anche se quella più accreditabile è che la persona abbia subito un’aggressione, in considerazione dei segni evidenti di ferite da oggetto contundente scoperti sulle ossa. Si presuppone che l’evento delittuoso possa essere avvenuto anche in altro luogo rispetto a quello del ritrovamento dei resti umani, il cui originario corpo, sia poi stato volutamente occultato all’interno di quello che in passato era un pozzo pieno d’acqua, al fine verosimile di nascondere le prove del delitto compiuto.

RICOSTRUZIONE.

Ma quanti e quali sono i casi di resti umani non identificati, persone scomparse o vittime di lupara bianca?

Al 31 dicembre 2023 erano diciannove in Provincia di Foggia (fonte: Foggiatoday.it) i cadaveri ritrovati di cui non si è mai risaliti all’identità, oltre ai resti umani rinvenuti negli anni scorsi in agro di San Marco in Lamis, saliti di una unità con il ritrovamento del corpo in avanzato stato di decomposizione, senza arti inferiori e superiori, avvenuto in un pozzo delle campagne di Cerignola, il 27 maggio 2023. In seguito, dall’esame del dna, emerse che il cadavere appartenesse a un agricoltore di San Ferdinando di Puglia scomparso qualche anno prima. Restano ancora senza nome i resti di dodici uomini e sei donne.

Le vittime di lupara bianca

Nove le persone, verosimilmente tutte vittime di lupara bianca, sul Promontorio del Gargano.

Quasi 13 anni dalla scomparsa di Francesco Li Bergolis, allevatore incensurato ma parente dei più noti ‘Ciccillo’ e Pasquale. Nessuna notizia del giovane Alessandro Ciavarella, scomparso nel nulla a Monte Sant’Angelo l’11 gennaio 2009 e mai ritrovato. Di Angelo Tricarico, classe 1986, di San Nicandro Garganico, si erano perse le tracce il 19 agosto 2013, ora probabilmente il ritrovamento.

Nessuna notizia dopo circa 20 anni di Angelo Iaconeta, di cui si erano perse le tracce il 7 luglio 2003 quando aveva 37 anni e lavorava in un lido come guardiano. Nessuna notizia del mattinatese Francesco Simone, di cui si sono perse le tracce il 27 luglio del 2009, sempre a Mattinata. Allo stesso modo, nessuna notizia dal 27 giugno 2016 di Francesco Armiento, originario di Mattinata.

Allo stesso modo, nessuna notizia dal 7 febbraio 2017 di Matteo Masullo, originario di Torremaggiore scomparso da Termoli. Perse le tracce nel nulla dal 2003 anche di Salvatore Ranieri. Dal 24 luglio 2017, nessuna notizia di Pasquale Notarangelo, figlio di Onofrio.

ALTRI CASI DI SCOMPARSE