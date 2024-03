FOGGIA – Il “campo largo” diventa larghissimo anche per gli incvarichi fiduciari della sindaca Episcopo.

Il modello è quello adottato dall’ex sindaco Cilibeti 2004/2009 e poi mutuato anche da altre amministrazioni, ovvero coinvolgere i consiglieri comunali affidando loro delle deleghe.

Un modello che ha i suoi vantaggi (soprattutto se i consiglieri delegati capiscono che devono stare nel ventre della città ed intercettare i bisogni) ed i suoi svantaggi (rischio di incomprensione con gli assessori nella gestione dei problemi anche se i decreti di conferimento parlano di collaborazione).

Si vedrà. Da Palazzo di città spiegano che l’iniziativa è stata assunta per «condividere con il Consiglio comunale e le forze di maggioranza l’azione politico-amministrativa nella città e favorire una conoscenza più approfondita delle complessità che attanagliano Foggia» tanto che «i singoli consiglieri collaboreranno con Sindaca e Giunta nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando proposte e soluzioni.»

La sensazione è che con questa operazione si mette fine anche ai vari mal di pancia interni alla maggioranza dopo la formazione dell’esecutivo avvenuta qualche mese fa.

Questi i consiglieri comunali coinvolti e le materie oggetto degli incarichi: Cagiano Mario allle Politiche di genere e Parità – Rete dei Comuni della Gentilezza; Capozzi Achille al Villaggio Artigiani; Ciruolo Pasquale al Quartiere Stadio; Dal Maso Mario alla Rivalutazione ambientale delle Borgate; De Vito Francesco alle Iniziative per i parchi giochi e rapporti con le Associazioni di settore e con le Associazioni dei minori con disabilità; Dell’Aquila Pasquale alle Iniziative per la Mobilità urbana; Di Chiara Carmine detto Mino a Caccia, pesca e funghi; Di Paola Antonio a Air quality – Prevenzione da inquinamento nelle strutture indoor; Formica Nicola ai Parcheggi ed aree di sosta; Mancini Antonio Pio alle Iniziative per la valorizzazione di arbusti, radici e fontane; Quarato Giovanni alle Politiche abitative; Rizzi Antonio alle Iniziative per i servizi aeroportuali; Salemme Francesco alle Iniziative per i quartieri Candelaro e CEP; Strippoli Francesco alle Iniziative per la valorizzazione del Parco Regionale Bosco Incoronata e dei parchi urbani.

Sempre nella giornata di ieri la Sindaca Episcopo ha provveduto ad una rimodulazione di alcune deleghe assessorili.

L’Assessora Simona Mendolicchio ha ricevuto la delega al Benessere animale; l’assessora Daniela Rita Patano la delega al Traffico; l’assessore Giulio De Santis la delega ai Beni confiscati; l’assessore Lorenzo Frattarolo la delega ai Tratturi.

“Come dal principio, abbiamo deciso di coinvolgere pienamente i consiglieri comunali nell’azione amministrativa – spiega la sindaca Maria Aida Episcopo -, una scelta ottemperata per dare maggiore collegialità alle attività poste in essere attraverso le diverse sensibilità che sia i singoli consiglieri sia i gruppi consiliari di riferimento possono offrire.

Siamo fermamente convinti che l’impegno responsabile dei consiglieri sia uno strumento valido per favorire l’interazione con la cittadinanza e la partecipazione attiva».