ritorno al suo paese di Rivisondoli, nella provincia de L'Aquila, in occasione della celebrazione della Via Crucis ph leggo.it

Il reverendo Daniel Cardenas ha fatto ritorno al suo paese di Rivisondoli, nella provincia de L’Aquila, in occasione della celebrazione della Via Crucis.

Questo evento ha suscitato grande sorpresa tra i fedeli, poiché il prete era scomparso per alcuni giorni dopo che gli è stata ritirata la patente la scorsa domenica, a seguito di un incidente sulla statale 17 a Pratola Peligna, dove è risultato positivo alla cocaina.

Accompagnato dall’avvocato Gerardo Marrocco, che ha ribadito che il religioso sostiene di non aver mai assunto volontariamente sostanze stupefacenti, il reverendo è riemerso per la celebrazione settimanale della via crucis per le strade di Rivisondoli. Marrocco ha dichiarato che difenderà il suo assistito a spada tratta, sottolineando che il consumo di cocaina può avvenire anche per errore e non necessariamente tramite sniffata.

Marrocco ha anche criticato i “processi di piazza”, definendoli un ritorno al medioevo, e ha sottolineato che i medici del pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona hanno trovato il sacerdote lucido e vigile dopo l’incidente.

Durante l’incontro con i fedeli per la Via Crucis, don Daniel ha dichiarato di essere felice di essere tornato nella comunità, ma ha ricevuto una critica da parte di una parrocchiana, che gli ha chiesto di chiedere scusa.

Il sindaco di Rivisondoli, Giancarlo Iarussi, ha chiesto al vescovo di Sulmona-Valva, Michele Fusco, di inviare un altro sacerdote al paese dopo l’incidente coinvolgente il parroco attuale, sottolineando l’importanza di una guida stabile e certa per la comunità.

Intanto, il sacerdote si è incontrato giovedì mattina con il vescovo diocesano per discutere della questione. Il vescovo riunirà nei prossimi giorni il collegio dei consultori per prendere una decisione sui provvedimenti da adottare.